Трамп після замаху почав вдавати мученика, це збільшує його рейтинги, - експерт-міжнародник Краєв

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Трамп вже використовує замах на нього на свою користь. Його рейтинг зріс на 1,5% після замаху. Тому насправді вже зараз Трамп має певні бенефіти від цього замаху. Хоча дійсно ця подія жахлива і я не бачу зараз причин шукати в цьому конспірологічні теорії. Втім, він зараз це використовує на свою користь. Зараз букмекери вже дають 70% на перемогу Трампа", - пояснив Краєв.

За словами експерта, після замаху Трамп буде ще більше просувати свій образ мученика за майбутнє США.

"Окрім того, що Трамп збільшує свої шанси на перемогу після замаху, він ще й цементує той образ, який розвиває останні місяці. Зокрема, він зображує себе мучеником за краще майбутнє держави. Тобто, начебто він хоче зробити США знову великою державою, а за це його намагаються вбити. Тобто, замах на Трампа ще й дуже сильно підтримує його загальноінформаційний наратив", - додав він.