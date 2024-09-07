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Головна Війна з Росією Окупанти хочуть, щоб учні на ТОТ України носили радянську форму, як за Сталіна

Окупанти хочуть, щоб учні на ТОТ України носили радянську форму, як за Сталіна

Світлана Кравченко
7 вересня, 2024 субота
13:10
Війна з Росією Уніформа для дітей на ТОТ

У Росії затвердили ініціативу, за якою учні середніх шкіл з тимчасово окупованих територій України змушені носити уніформу, що за дизайном нагадує часи Другої світової війни

Зміст

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Як повідомляє росстандарт - дизайн форми не обговорюється. Вона буде зносостійкою та  повітропроникною, а за стилем - післявоєнних часів", - розповіли у ЦНС.

За словами так званої міністерки освіти "ДНР" Ольги Колударової, уніфікований одяг буде підкреслювати "скромність" дитини та допоможе покращити якість навчання. Щоправда, як одяг може вплинути на якість навчання, колаборантка не пояснила.

"Зрівнялівка та позбавлення будь-якого прояву індивідуальності - це ще один метод тотального впливу та контролю над населенням. І Кремль це добре розуміє та не соромиться ним користуватися", - наголосили у ЦНС.

  • Раніше повідомлялося, що у школах на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед учителів щодо того, як виявляти дітей, які потенційно підтримують Україну.

Теги:
Суспільство
Росія
освіта
окуповані території
окупанти
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