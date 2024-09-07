Окупанти хочуть, щоб учні на ТОТ України носили радянську форму, як за Сталіна

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Як повідомляє росстандарт - дизайн форми не обговорюється. Вона буде зносостійкою та повітропроникною, а за стилем - післявоєнних часів", - розповіли у ЦНС.

За словами так званої міністерки освіти "ДНР" Ольги Колударової, уніфікований одяг буде підкреслювати "скромність" дитини та допоможе покращити якість навчання. Щоправда, як одяг може вплинути на якість навчання, колаборантка не пояснила.

"Зрівнялівка та позбавлення будь-якого прояву індивідуальності - це ще один метод тотального впливу та контролю над населенням. І Кремль це добре розуміє та не соромиться ним користуватися", - наголосили у ЦНС.