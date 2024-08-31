Росіяни навчають освітян-колаборантів виявляти дітей із проукраїнськими поглядами, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в цинічному стилі окупанти назвали це "девіантною поведінкою".

Так, учителів навчали, куди звертатись, якщо вони виявили "нелояльних дітей", та як через них виходити на погляди їхніх батьків.

"Фактично ворог планує через дітей дізнаватися щодо проукраїнського руху і не розуміє, що таким є більшість населення на ТОТ", - наголошують у Центрі нацспротиву.