Росіяни навчають освітян-колаборантів виявляти дітей із проукраїнськими поглядами, - ЦНС
У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед учителів щодо того, як виявляти дітей, які потенційно підтримують Україну
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що в цинічному стилі окупанти назвали це "девіантною поведінкою".
Так, учителів навчали, куди звертатись, якщо вони виявили "нелояльних дітей", та як через них виходити на погляди їхніх батьків.
"Фактично ворог планує через дітей дізнаватися щодо проукраїнського руху і не розуміє, що таким є більшість населення на ТОТ", - наголошують у Центрі нацспротиву.
- Нещодавно також повідомлялося, що російські загарбники планують увести в навчальну програму учнів початкових класів на тимчасово окупованих територіях вивчення пропагандистських віршів про війну в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.92 Купівля 40.92Продаж 41.4
- EUR Купівля 45.3Продаж 45.98
- Актуальне
- Важливе