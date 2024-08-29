Росіяни на ТОТ планують зобов'язати молодших школярів учити вірші про "СВО", - Спротив
Російські загарбники планують ввести в навчальну програму учнів початкових класів на тимчасово окупованих територіях вивчення пропагандистських віршів про війну в Україні
Про це інформує Центр національного спротиву (ЦНС).
"На тимчасово окупованих територіях готують зміни до навчальної програми, аби школярі вчили пропагандистські вірші про "СВО", - наголошують у Спротиві.
Зазначається, що до захоплених шкіл вже почали звозити відповідну літературу. Вірші розраховані на дітей 1-4 класів.
У віршах очевидно транслюється героїзація окупантів та дискредитація Батьківщини.
"Це є свідоме продовження політики зміни самоідентифікації цілого покоління українців, що є ознакою геноциду згідно з міжнародним правом. Такі злочини вказують на справжню мету загарбницької війни кремля, а саме – знищення українців як нації", - підкреслюють у ЦНС.
- Також раніше повідомлялося, що російські окупанти з 1 вересня 2024 року запроваджують у школах на ТОТ обов’язковий військовий вишкіл для учнів випускних 8 і 10 класів.
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