Замах на Трампа: США на порозі внутрішньої ескалації
Поляризація суспільства — одна з найбільших за останні десятиліття
Замах на Трампа тільки підтвердив тенденцію, яка зчитувалась останні півтора-два роки: США рухаються до тотальної внутрішньої ескалації. Поляризація суспільства — одна з найбільших за останні десятиліття. Чому й мають таке важливе значення не тільки президентські перегони, але й ситуація після них. Коли одна частина розділеного суспільства не сприйматиме вибір іншої. Це йтиме в розріз з тією традицією, яку Штати вибудовували століттями.
Я вже якось говорив, що привид громадянського протистояння уже не перший місяць бродить Штатами — його можна як умертвити, так і підживлювати. Недаремно режисери встигли зняти кілька фільмів про "громадянську війну".
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Про вигодонабувачів такої ситуації говорити навіть не треба — вони відомі. І вони будуть і далі намагатися розхитувати цю ненависть в США з кожним наступним днем до виборів.
Рецептів змінити ситуацію є декілька. І головний ключ — в руках чинного очільника Білого Дому. Вистачило б мудрості, розрахунку і світлої голови.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики
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