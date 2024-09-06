Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Минулого року у цей час відбувався Помісний собор Православної церкви України, на якому вносилися зміни зокрема і до статуту про управління ПЦУ. Вселенський патріарх Варфоломій надіслав листа до керівництва ПЦУ з проханням оголосити це послання на Помісному соборі та не вносити певних змін до статуту, які, на думку патріарха, можуть загрожувати єдності православ'я в Україні. І цей лист саме зараз потрапив у пресу після ухвалення закону, який хтось називає про заборону РПЦ в Україні, а його називаю – про обмеження впливу РФ на релігійну сферу. Я на цей закон дивлюся ширше, бо він стосується національної безпеки. Тобто в інтересах національної безпеки України якраз є дезінтеграція, деконструкція залишків РПЦ в нашій країні", - зауважив Андрій Ковальов.

За його словами, попри все кілька мільйонів православних українців і далі залишаються в тенетах РПЦ. Однак крім дії цього закону, пан Андрій, покладає надії на діяльність Вселенського патріарха Варфоломія, який однозначно вже увійшов в історію України, давши Томос про автокефалію православної церкви України.

"Але філософія цього документу полягає у тому, що для України та православних українців Томос є стартом. На жаль, дехто його сприймає як фініш, як доконаний факт. Тому цей лист Варфоломія насправді є свідченням дуже небезпечної ситуації. Треба розуміти, що Вселенський патріарх Варфоломій надав Томос для України, але за невиконання умов Томосу або порушення духу Томосу, я припускаю, що Томос може бути відкликаний. І для України це може стати дуже сильним ударом та викликом. Небезпечним є те, що керівництво ПЦУ просто цей лист приховало від повноти церкви. На Помісному соборі ПЦУ цей лист так і не був зачитаний. У цьому листі Вселенський патріарх не вимагає щось, а радить українській церкві діяти згідно духу Томосу", - прокоментував релігієзнавець.

На його думку, для України існує загроза відкликання Томосу.

"Томос про автокефалію православної церкви України говорить нам про те, що важлива запорука імплементації Томосу – єдність православних. Друзі, нам не можна відгороджуватися і говорити, що існує православна церква для правильних українців і щось для неправильних. Ні! В наших інтересах сьогодні – єдність православних, а також інтегрувати українських громадян, які вважають себе православними, до великої родини Православної церкви України, і у жодному разі не закриватися від них. Відповідно, зараз в умовах, коли державна влада проявляє такі проукраїнські кроки, що підтверджує ухвалення Верховною Радою цього важливого закону, то влада і народ в Україні готові боротися з РПЦ та розривати ці зв'язки", - резюмував Ковальов.