Існує загроза, що Томос для України може бути відкликаний, - релігієзнавець Ковальов
Андрій Ковальов, кандидат політичних наук, релігієзнавець, зазначив, що за невиконання умов або порушення духу Томосу, він може бути відкликаний
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Минулого року у цей час відбувався Помісний собор Православної церкви України, на якому вносилися зміни зокрема і до статуту про управління ПЦУ. Вселенський патріарх Варфоломій надіслав листа до керівництва ПЦУ з проханням оголосити це послання на Помісному соборі та не вносити певних змін до статуту, які, на думку патріарха, можуть загрожувати єдності православ'я в Україні. І цей лист саме зараз потрапив у пресу після ухвалення закону, який хтось називає про заборону РПЦ в Україні, а його називаю – про обмеження впливу РФ на релігійну сферу. Я на цей закон дивлюся ширше, бо він стосується національної безпеки. Тобто в інтересах національної безпеки України якраз є дезінтеграція, деконструкція залишків РПЦ в нашій країні", - зауважив Андрій Ковальов.
За його словами, попри все кілька мільйонів православних українців і далі залишаються в тенетах РПЦ. Однак крім дії цього закону, пан Андрій, покладає надії на діяльність Вселенського патріарха Варфоломія, який однозначно вже увійшов в історію України, давши Томос про автокефалію православної церкви України.
"Але філософія цього документу полягає у тому, що для України та православних українців Томос є стартом. На жаль, дехто його сприймає як фініш, як доконаний факт. Тому цей лист Варфоломія насправді є свідченням дуже небезпечної ситуації. Треба розуміти, що Вселенський патріарх Варфоломій надав Томос для України, але за невиконання умов Томосу або порушення духу Томосу, я припускаю, що Томос може бути відкликаний. І для України це може стати дуже сильним ударом та викликом. Небезпечним є те, що керівництво ПЦУ просто цей лист приховало від повноти церкви. На Помісному соборі ПЦУ цей лист так і не був зачитаний. У цьому листі Вселенський патріарх не вимагає щось, а радить українській церкві діяти згідно духу Томосу", - прокоментував релігієзнавець.
На його думку, для України існує загроза відкликання Томосу.
"Томос про автокефалію православної церкви України говорить нам про те, що важлива запорука імплементації Томосу – єдність православних. Друзі, нам не можна відгороджуватися і говорити, що існує православна церква для правильних українців і щось для неправильних. Ні! В наших інтересах сьогодні – єдність православних, а також інтегрувати українських громадян, які вважають себе православними, до великої родини Православної церкви України, і у жодному разі не закриватися від них. Відповідно, зараз в умовах, коли державна влада проявляє такі проукраїнські кроки, що підтверджує ухвалення Верховною Радою цього важливого закону, то влада і народ в Україні готові боротися з РПЦ та розривати ці зв'язки", - резюмував Ковальов.
- 6 січня 2019 року у Патріаршому храмі Святого Георгія у Стамбулі, Вселенський патріарх Варфоломій урочисто вручив Томос про автокефалію (незалежність) Православної церкви України.
- 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та пов'язаних з нею організацій в Україні
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.89 Купівля 40.89Продаж 41.37
- EUR Купівля 45.31Продаж 46
- Актуальне
- Важливе