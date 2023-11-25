Вацлав Гавел писав про "силу безсилих", а я б говорив про силу невидимих.

Скільки роботи роблять ті, кого не дуже помічають, хто не дістає премій та нагород, хто не має "популярності". Ми постійно бачимо таких людей, у війську та серед цивільних, у селах та містечках. І українська стійкість — це на 99% заслуга таких людей.

Війна ще більше підкреслює те, яка важлива дія і стійкість на кожному конкретному міліметрі реальності, навіть якщо мало хто про цю дію дізнається і мало хто її оцінить. Бо, можливо, якщо ти не зашиєш ось цей міліметр реальності своєю турботою, виникне діра, яку потім не зашиє ніхто.

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"Невидимість" - це неуникна річ у людському бутті, де людська увага обмежена, і часто магнетизується яскравими обгортками. Вона прикра, і проти неї треба боротися, - але з другого боку інколи треба її вміти приймати, бо тоді ти розумієш, що робитимеш дещо, навіть якщо мало хто це помітить.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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