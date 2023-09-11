Що ми сьогодні даємо світу?

Три короткі тези

- наша політична історія — протилежність до нашого чорнозему. Через постійну присутність авторитарної імперії та зон конфліктів і болю, Україна могла назавжди стати землею, де свобода і гідність не приживаються. Де ґрунти для них "неродючі". Ми ж стаємо прикладом того, як свобода може утверджуватися всупереч. Можливо, Україна — це передусім нація всупереч. Яка постала та існує всупереч. Contra spem spero. І це приклад для решти світу, передусім колись поневоленого: свобода здатна проростати крізь асфальт;

- ми ламаємо стереотип, що творчість можлива тільки в умовах безпеки. Наша історія (story) - це історія того, як творчість може проростати навіть крізь небезпеку. І навіть як небезпека може бути стимулом для творчості. Зрештою, це не новина — ми лише підтверджуємо своїм нинішнім досвідом ту мудрість, яка в безпечних країнах частково забута;

- рух уперед можливий лише у рівновазі між гедонізмом і аскетизмом. Надмірний гедонізм розслабляє, надмірний аскетизм висушує. Гедонізм потрібен, щоб любити життя в найдрібніших проявах, аскетизм — щоб уміти себе обмежувати заради чогось більшого. Можливо ми зараз вчимося цього балансу.

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Але все це, звісно, має сенс тільки якщо ми виживемо і здолаємо зло. І як нація, і як індивіди, і як спільноти. Сьогодні крихкість і смертність людського буття усвідомлюється як ніколи. Але ця крихкість — ще одне джерело любові. А любов — незламна.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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