Є люди, які розуміють Україну краще, ніж багато українців. Але — здебільшого складно емоційно говорити з іноземцями. Ну, як є.

Пам'ятаю свій перший виїзд за кордон після початку повномасштабного для виступу у Франції. Я стояв у паризькому метро і казав собі: це ж матриця. Це ілюзія. Я хочу назад додому. В реальність. Болючу, але справжню. Темну, але свою.

Інколи враження, що навіть не мови у нас різні, а абетки. Емоційні абетки різні. Те, як ти пишеш емоцію "А" - це все різне.

Але я усвідомлюю, що такий самий я, як цивільний, для військових. І навіть попри те, що ми з Танею часто близько до "лінії", емоційна і досвідова дистанція все одно грандіозна. Військові вдячні за автівку — нам усім — але дистанції це не прибрати. Інколи відчиняється віконечко, ненадовго.

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Ми маємо розуміти все це. Розуміти прірви нерозуміння, які зараз є між людьми. Вже одне розуміння цього нерозуміння важливе. З цього можна почати. Почати думати, як між цими прірвами прокладати якісь містки зі стеблинок.

І тут просте правило. Треба починати з абетки. Обережно. Не думати, що ти знаєш мову іншої людини. Не думати, що знаєш мову її досвіду. Починати з абетки. Яке воно, твоє "А"?

Бо перш ніж почати розуміти, треба почати розуміти глибину нерозуміння. Тоді ми зможемо вчитися співпереживати, навіть так до кінця, можливо, і не збагнувши.

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Про автора. Володимир Єрмоленко, письменник, голова Українського ПЕН

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