Як відновити зір: офтальмолог розповів про особливості лазерної корекції та інших методів лікування

Про це, як зберегти й поліпшити зір, в ефірі Еспресо розповів Михайло Білий, лікар вищої категорії мережі офтальмологічних центрів "Новий Зір".

– Хотілося б почати зі статистики. За останні, наприклад, 10-15 років, наскільки часто у людей з'являються проблеми із зором?

– На сьогодні статистика свідчить про те, що кількість людей з аномаліями рефракції, насамперед у міопії, суттєво збільшується. Деякі країни Півдня та Сходу, наприклад, мають понад 80, у деяких країнах – до 90% людей з аномаліями рефракції, насамперед міопія. Якщо брати середню цифру у світі, то зараз близько 30% людей мають ті чи інші аномалії рефракції, тобто порушення зору.

– Які фактори впливають на те, що зір погіршується по всьому світу?

– Це комплекс факторів. Є фактор генетичний, на який ми не можемо, на жаль, впливати. Статистика свідчить про те, що якщо обидва з батьків людини мають, наприклад, міопію, то ризик виникнення міопії у такої людини набагато більший, у два-три рази, ніж в інших людей. Статистика свідчить про те, що при таких темпах збільшення аномалії рефракції до 2050 року близько 50% людей потребуватимуть або окулярів, або якихось інших методів, тому що зір у них буде недовершений.

– Міопія – це короткозорість?

– Так, короткозорість.

Інший фактор - це довкілля. Це те, як ми живемо, що нас оточує. Чим ми дихаємо, чим ми харчуємося.

– А якщо про Україну говорити, за останні роки наскільки ця проблема загострилася?

– Ну, не можна говорити, що Україна якась інша країна, на нас впливають ті ж самі фактори, як і на більшість людей у світі. Насамперед діти змалку мають величезне навантаження на очі з близької відстані. Це і книги, і планшет, і смартфон. Це впливає на те, що кількість людей, кількість дітей, які схильні до виникнення міопії, збільшується.

– Тобто це спосіб життя, по суті, впливає на проблеми з зором?

– По суті, так. А наша справа – вирахувати цих дітей і щось зробити для того, щоб короткозорість була меншою, якось вплинути на неї.

– А як може вплинути лікар? Якими процедурами? Можливо, лазерна корекція тут стане в пригоді?

– Є методи консервативні. Це контактні лінзи, окуляри. Нічні контактні лінзи, які змінюють трошки форму рогівки, з більшим чи меншим успіхом. Вони дають людині можливість добре бачити вдень. Це важливо.

З усіх органів чуттів, які нам видано природою, на зір падає дуже велике навантаження. Зір у нашому житті має більшу частку навантажень, аніж йому було видано природою. Через те так важливо цю проблему якось вирішувати.

– Можливо, не завжди спрацьовують оці консервативні методи, або вони дають певний час прожити з нормальним зором, а далі треба лікарю втручатися і певні корекційні методи впроваджувати?

– Повертаємося до способів корекції. Насамперед це консервативні, це окуляри, контактні лінзи, але кожен із них має плюси й мінуси. Це залежність від якихось засобів. Це зранку треба одягти, ввечері зняти, якщо це стосується контактної лінзи. Це спілкуватися за окулярами й відчувати всі ті негаразди, які вони за собою несуть.

Є люди, які не хочуть бути залежними від таких засобів або яким не дозволяє спосіб їхнього життя. Це і військові, і спортсмени, й багато інших людей. У таких випадках ми вже застосовуємо певні хірургічні методи, насамперед це лазерна корекція зору. В чому вона полягає? Ми впливаємо на рогівку. Рогівка – це наше головне оптичне середовище. За рахунок своєї кривизни вона заломлює світло. Ну, міопія - це, по суті, короткозорість. Це такий стан, коли той фокус, який забезпечує наша оптична система, не збігається з тою площиною, в якій розташована сітківка, наш внутрішній екран. Тобто це природна недовершеність. На щастя, ми можемо впливати на ці взаємовідносини. Ми можемо вплинути на рогівку, якщо йдеться про лазерну корекцію зору. Дозованим впливом на її поверхню ми змінюємо її оптичну силу, і від того фокусна площина починає збігатися з сітківкою. З цього моменту людина вже не залежить ані від окулярів, ані від контактних лінз.

– Це такий більш комфортний спосіб життя, ніж кожен раз стежити за окулярами, за контактними лінзами, за рідиною для контактних лінз, так?

– Так. Ми зробили це один раз і потім живемо звичайним життям, як людина з довершеним зором.

– Але чи всім можна робити таку операцію?

– Існує перелік протипоказань. Насамперед це вік. Ми ніколи не втручаємося до 18 років. Вважається, що до 18 років дитина росте, можуть змінюватися анатомічні параметри ока. Тому навіть якщо ми маємо міопію, тут ми обмежуємося окулярами, контактними лінзами або сучасними методами, як-от ортокератологія.

Це спеціальні лінзи, які дитина вдягає на ніч, зранку знімає, а трошки деформована за ніч поверхня рогівки забезпечує хороший зір. Окрім того, що вона дає довершений зір, вона ще і впливає певною мірою на прогресування короткозорості у дітей. Все це є в нашій клініці.

Ті ж люди, які хочуть бути незалежними від окулярів після 18 років, підлягають дуже ретельному обстеженню. По-перше, ми повинні впевнитися в тому, що короткозорість уже не прогресує й більш-менш стабільна.

– Від цього залежить ефективність операції, я так розумію.

– Від цього залежить, що людина відчуватиме найближчі роки після корекції. Якщо людина стабільна, то раз зроблена корекція – й пацієнт буде задоволений багато років потому.

Це ми з вами зараз розмовляли про початкові межі, коли ми починаємо корекцію. Але існують ще й вікові межі, за якими корекції вже не роблять. Річ у тім, що в середньому людина з хорошим зором десь після 45-50 років втрачає можливість акомодувати. Акомодація - це наш внутрішній механізм, який працює завдяки скороченням спеціального м'яза та зміні форми кришталика, який пристосовується до різних відстаней.

Молоді люди не знають про те, що цей механізм існує, тому що він спрацьовує за мілісекунди. Тому людина вважає, що бачити добре в даль і бачити добре на близькій відстані – це нормально. Але це забезпечується дуже цікавим механізмом.

– А людина за 40 це вже відчуває, так?

– Так, відчуває. Вона приходить до нас і каже: "Що таке? Я раніше міг побачити отак, а тепер бачу на такій відстані". І це вже перші ознаки такого стану.

– І що таким людям робити?

– Людина з хорошим зором продовжує добре бачити на далеку відстань, але на близьку уже потребує окулярів. І тут робити корекцію – це значить, якщо їй, наприклад, 46 років, ми зробимо хороший зір на далеку відстань, але вона все ще погано бачитиме на близькій відстані, і їй знадобляться інші окуляри. Тобто вона змінить окуляри на даль на окуляри на близьку відстань. Ну, тобто це така собі ідея.

На щастя, у сучасній медицині, у сучасній офтальмології є можливість навіть таким людям забезпечити хороший зір без окулярів. Йдеться насамперед про втручання, яке називається рефракційна заміна кришталика. Власне, кришталик, який втратив можливість дивитися на різні відстані, заміняється на штучний, який забезпечує зір і на далеку, і на близьку відстані. Людина, якщо вона хоче бути незалежною від окулярів і погано бачить, може це зробити.

– Тобто це такий вихід із ситуації для людей, кому за 40 і хто теж бажає жити без окулярів?

– Так і є. Є така межа, люди 40-43 роки, яким уже не хочеться жити з окулярами, які про щось мріють. І тут уже справа лікарська - зважити всі фактори й порадити той метод, який цій людині найбільше підійде.

– Але заміна кришталика, я так розумію, – набагато складніша, ніж звична вже для багатьох корекція?

– Час проведення операції в обох випадках не перевищує 10-15 хвилин. Це безболісні операції під місцевою анестезією (закапуються спеціальні краплі в очі). Тобто для пацієнтів це проходить більш-менш однаково. Вибір між операціями – це все ж таки порада лікаря пацієнту. Ми завжди в таких випадках рекомендуємо той спосіб, який, на нашу думку, принесе найкращий результат.

– Насамкінець хотілося б почути поради для всіх українців, які бажають жити сучасним активним життям.

– Перша порада, мабуть, головна. Не нехтуйте оглядом лікаря! Після 45 років раз на рік обов'язково, хочете чи не хочете, покажіться лікарю. Це, до речі, порада й молодим батькам. Вони питають: "А з якого віку нашу дитину можна привести до офтальмолога і чи потрібно?" Так, потрібно, тому що ми дуже рано можемо виявити аномалію рефракції й вплинути на це. Якщо дитина з якоюсь аномалією, одне око, наприклад, гірше бачить, друге краще, ми можемо запропонувати апаратне лікування або інші варіанти.

– Де саме є таке апаратне лікування? Куди звертатися?

– "Новий Зір". Наша клініка працює безперервно, в нас є дитяче відділення

– Мережа розвинена по всій Україні?

– Так. У нас є декілька центрів, які покривають усю Україну.

Ті люди, які планують операцію, приходьте до нас! У нас розвинута і рефракційна заміна кришталика. І для людей, у яких високий ступінь міопії, і там лазерна корекція може виявитися не стопроцентно ефективною, ми можемо запропонувати іншу операцію, яка зветься імплантація факічних інтраокулярних лінз. Ми проводили такі операції першими в Україні. У нас величезний досвід.

– А в чому суть саме такої операції?

– Усередину ока поміщають лінзу. Як контактна лінза, але всередині, і вам не потрібно її ні вдягати, ні знімати. Якщо у вас міопія високих ступенів, більше ніж 10-12 діоптрій, і анатомічні показники підходять для цього, ми можемо запропонувати саме такий метод. Ми у величезних обсягах оперуємо таку патологію.

– Тобто практичність і комфорт?

– Так.

Ще один важливий фактор. І в лазерній корекції зору, і в рефракційній заміні кришталика ми можемо використовувати спеціальні лазери, які роблять операцію довершеною, тому що там усе контролюється автоматично, комп'ютерним способом. І за своїми оптичними параметрами в нас дуже високі результати.