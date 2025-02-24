Безпека, комфорт і стиль: як РІЕЛ втілює ці цінності у ЖК Nordica Residence

Перша черга включає 230 квартир, а сам комплекс поєднує сучасну європейську архітектуру, продуманий благоустрій і зручну інфраструктуру.

У РІЕЛ зазначають, що Nordica Residence створений для тих, хто цінує комфорт і продуманий простір. Сучасна європейська архітектура, гармонійне середовище та розвинена інфраструктура роблять комплекс ідеальним місцем для життя. Власна лаунж-зона, простір для ворк-ауту, дитячий садок повного дня – і це лише частина переваг.

"Робота над проєктом триває – у процесі будівництва ще дві черги ЖК. Впевнений, що Nordica Residence стане справжньою окрасою Печерська. Ми продовжуємо будувати навіть у найскладніші часи, створюючи безпечний, стильний і комфортний простір для українців", – наголосив генеральний директор КН РІЕЛ Ростислав Мельник.

Наступним кроком стане присвоєння комплексу поштової адреси та оформлення документів для реєстрації права власності.

ЖК Nordica Residence створений для тих, хто цінує лаконічний скандинавський дизайн і функціональність. У його архітектурі переважають панорамні вікна, прості лінії та натуральні матеріали.

ЖК бізнес-класу Nordica Residence, візуалізація із сайту riel.ua

Nordica Residence створює комфортний простір для життя: просторий внутрішній двір без авто, доступний лише для мешканців та їхніх гостей, лаунж-зона на даху з панорамним краєвидом на місто, дитячий садок повного дня для зручності сімей із дітьми, а також великий підземний паркінг на 523 місця, що забезпечує безпеку та комфорт мешканців.

Докладніше про умови придбання квартир у Nordica Residence можна дізнатися у відділах продажу забудовника. А подивитися вільні квартири до продажу можна на сайті проєкту.

Нагадаємо, напередодні в РІЕЛ анонсували старт будівництва ще чотирьох масштабних проєктів – двох у Києві та двох у Львові.