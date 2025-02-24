Орбан і Маск привітали лідерку ультраправої AfD Вайдель з отриманим результатом на парламентських виборах у Німеччині

Відповідні заяви вони оприлюднили у соцмережі Х.

Маск та Орбан водночас не згадали про консервативний блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу, який здобув перемогу.

"Народ Німеччини величезною кількістю голосував за зміни. Я хочу привітати Алісу Вайдель з подвоєнням частки голосів AfD", - написав угорський прем'єр.

Водночас Маск поширив допис Орбана і також привітав Вайдель. Він додав, що "за таких темпів зростання "Альтернатива для Німеччини" буде партією більшості до наступних виборів".

Indeed, congratulations @Alice_Weidel!



At this rate of growth, @AfD will be the majority party by the next election. https://t.co/clXFDsKPn7 — Elon Musk (@elonmusk) February 24, 2025

На ці привітання відреагувала й сама Вайдель, повідомляє The Guardian. За її словами, політсила AfD є "визнаною на міжнародному рівні" владою Німеччини.

"Я сьогодні зателефоную. Кому - не скажу тут і зараз, тому що це охоплює певний рівень довіри, але ми на зв’язку. Ми є міжнародно визнаною силою Німеччини. Ми підтримуємо контакти з усіма сторонами, включно з адміністрацією Трампа", - сказала Вайдель.