Орбан і Маск привітали лідерку ультраправої AfD Вайдель з отриманим результатом на парламентських виборах у Німеччині
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан та американський мільярдер, глава департаменту в уряді США Ілон Маск привітали ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", яку очолює Аліса Вайдель, з отриманим результатом на виборах
Відповідні заяви вони оприлюднили у соцмережі Х.
Маск та Орбан водночас не згадали про консервативний блок Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу, який здобув перемогу.
"Народ Німеччини величезною кількістю голосував за зміни. Я хочу привітати Алісу Вайдель з подвоєнням частки голосів AfD", - написав угорський прем'єр.
Водночас Маск поширив допис Орбана і також привітав Вайдель. Він додав, що "за таких темпів зростання "Альтернатива для Німеччини" буде партією більшості до наступних виборів".
На ці привітання відреагувала й сама Вайдель, повідомляє The Guardian. За її словами, політсила AfD є "визнаною на міжнародному рівні" владою Німеччини.
"Я сьогодні зателефоную. Кому - не скажу тут і зараз, тому що це охоплює певний рівень довіри, але ми на зв’язку. Ми є міжнародно визнаною силою Німеччини. Ми підтримуємо контакти з усіма сторонами, включно з адміністрацією Трампа", - сказала Вайдель.
- На ранок 24 лютого стало відомо, що позачергові парламентські вибори у ФРН завершилися перемогою Християнсько-демократичного союзу / Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС).
- Як повідомляє Федеральна виборча комісія, блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС/ХСС) набрав 28,5% голосів і здобув перемогу на дострокових виборах до Бундестагу 23 лютого. Президент України Володимир Зеленський вже привітав лідера партії Фрідріха Мерца з перемогою.
- Водночас німецька політикиня Сара Вагенкнехт звинуватила ЗМІ, соціологів і державні органи у тому, що її партія BSW не подолала п'ятивідсотковий бар'єр на виборах до німецького Бундестагу. Вона заявила, що хоче оскаржувати результати.
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