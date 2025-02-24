Укренерго прогнозує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 25 лютого

Про це повідомляє Укренерго.

Так, час застосування обмежень для промислових споживачів і бізнесу діятиме з 05:00 до 08:00 і з 15:00 до 24:00.

"Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", - повідомили в Уренерго.

Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.