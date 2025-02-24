Укренерго прогнозує обмеження потужності для промисловості та бізнесу 25 лютого
У вівторок, 25 лютого, Укренерго застосує обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу в Україні
Про це повідомляє Укренерго.
Так, час застосування обмежень для промислових споживачів і бізнесу діятиме з 05:00 до 08:00 і з 15:00 до 24:00.
"Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується", - повідомили в Уренерго.
Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.
- Станом на понеділок, 24 лютого, енергетики відновили живлення для понад 33 тисяч споживачів, знеструмлених через бойові дії. Зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії.
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