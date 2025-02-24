Зеленський кричав і був дуже злим під час зустрічі з міністром фінансів США Бессентом, - FT
Президент України Володимир Зеленський кричав і був дуже злим під час зустрічі із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, яка відбулася 12 лютого у Києві
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на співрозмовника, який був присутній під час зустрічі.
Як пишуть журналісти, "боротьба Зеленського за міжнародну підтримку була повною мірою продемонстрована під час нещодавньої зустрічі тет-а-тет з посланцем американського президента Дональда Трампа за дверима його київського офісу, де спалахнула напруженість щодо майбутнього найважливішого стратегічного альянсу України".
"Він був дуже розлючений", - заявили у джерелі.
Зазначається, що Зеленський розізлився через розмову про угоду щодо рідкісноземельних металів України. За даними співрозмовника, Бессент також вимагав від Зеленського підписати угоду негайно.
- Раніше американське видання The Wall Street Journal писало, що переговори між США та Україною щодо підписання угоди про видобуток корисних копалин наближаються до завершення. А президент України Володимир Зеленський прагне особисто зустрітись з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні для обговорення цієї угоди.
- 24 лютого повідомлялося, що Скотт Бессент вважає, що угода між США та Україною щодо співпраці у сферах стратегічних мінералів, енергетики та державних підприємств, містить "неявну гарантію" економічної безпеки.
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