Зеленський кричав і був дуже злим під час зустрічі з міністром фінансів США Бессентом, - FT

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на співрозмовника, який був присутній під час зустрічі.

Як пишуть журналісти, "боротьба Зеленського за міжнародну підтримку була повною мірою продемонстрована під час нещодавньої зустрічі тет-а-тет з посланцем американського президента Дональда Трампа за дверима його київського офісу, де спалахнула напруженість щодо майбутнього найважливішого стратегічного альянсу України".

"Він був дуже розлючений", - заявили у джерелі.

Зазначається, що Зеленський розізлився через розмову про угоду щодо рідкісноземельних металів України. За даними співрозмовника, Бессент також вимагав від Зеленського підписати угоду негайно.