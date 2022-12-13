Рада ухвалила закон щодо конкурсного добору кандидатур на посаду судді КСУ

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у telegram.

"Парламент ухвалив законопроєкт № 7662 стосовно відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах в цілому. За — 245. Норму про комісію залишили 3 на 3", - написав парламентарій.

Довідка

2 червня 2016 року Верховна Рада минулого скликання внесла зміни до Конституції, за якими було встановлено, що відбір кандидатур на посаду судді КСУ здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку. А в липні 2017-го ухвалила Закон України "Про Конституційний Суд України", яким запровадила нові засади роботи КСУ та новий порядок відбору кандидатур на посаду судді суб’єктами призначення.

Венеціанська комісія в декількох висновках вказувала на необхідності вдосконалення процедури призначення суддів КСУ.

23 вересня 2021 року посли країн G7 у своїй спільній публічній заяві зазначили, що реформа КСУ має забезпечити прозорий, конкурентний відбір нових суддів.

У висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в ЄС, прийнятого в Брюсселі 17 червня 2022 року, вказано, що прийняття Україною законодавства про конкурсний порядок добору суддів КСУ "стане одним із показників, виконання якого буде оцінюватися та враховуватися Комісією до кінця 2022 року". Відтак до Ради було подано законопроєкт, яким запропонували до проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді КСУ залучити новий спеціальний орган – Дорадчу групу експертів. Законопроєкт ухвалили в першому читанні у вересні цього року, а 28 листопада профільний Комітет Верховної Ради з питань правової політики рекомендував його прийняти в цілому. Однак до другого читання було внесено низку принципових змін.

7 грудня троє суддів Конституційного Суду Україні пішли у відставку на підставі поданих ними заяв. У G7, коментуючи цю відставку, наголосили, що для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору.

10 грудня Михайло Жернаков, співзасновник та голова правління Фонду DEJURE висловив думку, що на початку наступного тижня Зеленський спробує повністю прибрати до рук Конституційний Суд. Або, навпаки, проведе реформу, яка зробить його повністю незалежним, а Україну — правовою.

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