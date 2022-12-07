Трьох суддів Конституційного Суду відправили у відставку
Троє суддів Конституційного Суду Україні пішли у відставку на підставі поданих ними заяв
Про це повідомляється на сайті Конституційного Суду України.
"У середу, 7 грудня, на спеціальному пленарному засіданні Конституційний Суд України розглянув питання щодо звільнення суддів КСУ Ірини Зовгородньої, Сергія Саса та Ігоря Сліденка з посади судді Конституційного Суду України у відставку на підставі поданих ними заяв", - мовиться в тексті пресслужби.
Задоволення зазначених заяв відбулося за результатами засідання КСУ.
- Нагадаємо, депутати Київради з фракції "Європейська Солідарність" та громадські активісти звернулись до суддів Конституційного Суду України з листом, в якому вимагають розблокувати закон про перейменування церкви московського патріархату.
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