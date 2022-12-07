Ініціатор звернення, громадський діяч, народний депутат сьомого скликання Олександр Бригинець пояснює: "Минулого разу ми зверталися до однієї судді, яка прострочила на 4 роки термін розгляду. Зараз ми звертаємось до всього суду з проханням розблокувати закон, який був прийнятий Верховною Радою. Я його доповідав у ВР. Цей закон дуже простий, він не вимагає ніякої особливої процедури: просто церкви, які мають центр у Москві, повинні називатися російськими".

"Я переконаний, що після того, як люди зрозуміють, хто ще не розуміє, що це церква не українська, а російська, то це прискорить процеси закриття цієї "п’ятої колони", цієї корпорації Росії в Україні", – вважає Бригинець.

"Багато хто питає, чому це не було зроблено раніше. До Томосу це зробити було неможливо. Тому що до того, як був отриманий Порошенком і українською церквою після Об‘єднавчого собору Томос, церква була легітимною на території України і канонічною. Канонічність була остаточно втрачена під час передачі нам Томосу 6 січня 2019 року. Закон був прийнятий тільки тоді, коли очевидно стало, що наступила нова реальність. Тому закон про перейменування був проголосований саме тоді, а не раніше", – пояснив Бригинець.

Він також нагадав, що закон був заблокований представниками ОПЗЖ, які подали звернення до Конституційного Суду.

"Роль церкви ФСБшного патріархату всім зрозуміла. Питання ролі нашого Конституційного Суду України в цій історії і ситуації. Чи КСУ вважає, що пропаганда ФСБ має поширюватися в Україні? Чи КСУ має виконати 75 статтю закону про Конституційний Суд, де дуже чітко вказано граничний термін – не більше півроку?", – зауважує депутат Київради Леонід Ємець.

"Півроку – стільки є в Конституційного Суду для розгляду будь-якої справи. Цей КСУ розглядає справу вже більше чотирьох років, тим самим прямо порушуючи норму статті, яка регулює його діяльність. 18 суддів, які мають прийняти рішення згідно закону, цього не роблять. Тим самим вони працюють на користь російського агресора – це стаття 111 Кримінального кодексу України, називається державна зрада. Ознаки її принаймні вбачаються в тому, що вони відмовляються у визначений законом спосіб і термін прийняти рішення. Ми не вимагаємо від них конкретного рішення, ми вимагаємо від КСУ законного рішення у визначені строки", – говорить Ємець.

"Ми будемо приходити сюди із зверненнями українських громадян, ось цей лист, будуть іще звернення і листи до Конституційного суду, можливо не лише до нього. Буде визначено роль прокуратури, яка очевидно має теж дати оцінку діяльності суддів КСУ", – наголошує депутат.

Боєць ТРО Києва, депутат Київради Вадим Сторожук додає: "Європейська Солідарність" рухається в правовому полі. Свого часу Україна отримала Томос, і цей Томос є дороговказом. І є Православна Церква України. Ніхто в Україні вже не сумнівається, що фундаментом української держави є віра, мова і армія".

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