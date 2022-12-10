У G7 прокоментували відставку трьох суддів Конституційного Суду України

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на твіттер представників G7.

"G7 взяли до уваги відставку 3 суддів КСУ. Для призначень на посаду судді необхідне прийняття нового порядку відбору. Важливо, щоб законопроєкт 7662 передбачав значуще залучення незалежних експертів, зокрема, право вирішального голосу", - йдеться у повідомленні.

Реформа, яку згадали у G7, означає вдосконалення процедури відбору суддів і недопущенні втручання в діяльність Конституційного Суду України.

7 грудня троє суддів Конституційного Суду Україні пішли у відставку на підставі поданих ними заяв.

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