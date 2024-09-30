В України є короткостроковий план, як пережити цю зиму, але вимкнень світла не уникнути, – ДТЕК
За найоптимістичнішим сценарієм, цієї зими Україна залишатиметься без електропостачання в середньому по п'ять годин на добу
Про це Financial Times сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.
"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив він.
За його словами, за найкращим сценарієм, цієї зими країна залишатиметься без електрики в середньому п’ять годин на день, і це лише в разі відсутності нових масованих атак РФ і сильних морозів.
Своєю чергою ексголова правління Укренерго Володимир Кудрицький сказав журналістам, що основне занепокоєння цієї зими – це пошкодження головних електростанцій, а не підстанцій, які здебільшого захищені захисними спорудами, і які досить легко відремонтувати.
"Дефіцит і знеструмлення неминучі", — сказав Кудрицький і додав, що питання лише в тому, наскільки значним буде цей дефіцит.
Він наголосив, що децентралізація в енергетиці та посилення ППО мають відбуватися паралельно.
- 24 червня Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
- 28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.
- 1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.
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