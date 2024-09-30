В України є короткостроковий план, як пережити цю зиму, але вимкнень світла не уникнути, – ДТЕК

Про це Financial Times сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Україна має короткостроковий план, щоб пережити цю зиму, але щоб гарантувати нашу енергетичну безпеку в наступні зими, ми повинні децентралізувати енергетичну систему України", - заявив він.

За його словами, за найкращим сценарієм, цієї зими країна залишатиметься без електрики в середньому п’ять годин на день, і це лише в разі відсутності нових масованих атак РФ і сильних морозів.

Своєю чергою ексголова правління Укренерго Володимир Кудрицький сказав журналістам, що основне занепокоєння цієї зими – це пошкодження головних електростанцій, а не підстанцій, які здебільшого захищені захисними спорудами, і які досить легко відремонтувати.

"Дефіцит і знеструмлення неминучі", — сказав Кудрицький і додав, що питання лише в тому, наскільки значним буде цей дефіцит.

Він наголосив, що децентралізація в енергетиці та посилення ППО мають відбуватися паралельно.