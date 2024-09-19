В Україні взимку можуть вимикати світло до 18 годин на добу, - місія ООН

Про це йдеться на сайті ООН.

У звіті нагадують, що через пошкодження української енергосистеми тривали відключення, а влітку в деяких містах держави електроенергія була відсутня 12 та більше годин на добу.

Експерти Моніторингової місії ООН з прав людини прогнозують, що взимку в Україні можуть вимикати світло від 4 до 18 годин щодня.

"Житлові умови в багатоповерхівках швидко погіршуються внаслідок відключень електроенергії. Води немає, опалення та освітлення вимикаються, зникає телефонний зв’язок та інтернет. Коли ліфти перестають працювати, люди з порушеннями опорно-рухового апарату фактично опиняються в пастці у своїх домівках", - сказала керівниця ММПЛУ в Україні Даніель Белль.

Водночас акцентують, що 70% громадян України проживають у містах, і багато людей - у багатоповерхівках.

"Ця зима буде надзвичайно складною. Люди, ймовірно, стикнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", - додала Белль.

В ООН зазначають, станом на червень 2024 року, 73% українських теплоелектростанцій були виведені з ладу.

"Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого були спрямовані на об'єкти передачі електроенергії, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації", - підкреслюють у матеріалі.