В Україні взимку можуть вимикати світло до 18 годин на добу, - місія ООН
За прогнозами Моніторингової місії ООН з прав людини (ММПЛУ), цієї зими в Україні може не бути світла від 4 до 18 годин щодоби
Про це йдеться на сайті ООН.
У звіті нагадують, що через пошкодження української енергосистеми тривали відключення, а влітку в деяких містах держави електроенергія була відсутня 12 та більше годин на добу.
Експерти Моніторингової місії ООН з прав людини прогнозують, що взимку в Україні можуть вимикати світло від 4 до 18 годин щодня.
"Житлові умови в багатоповерхівках швидко погіршуються внаслідок відключень електроенергії. Води немає, опалення та освітлення вимикаються, зникає телефонний зв’язок та інтернет. Коли ліфти перестають працювати, люди з порушеннями опорно-рухового апарату фактично опиняються в пастці у своїх домівках", - сказала керівниця ММПЛУ в Україні Даніель Белль.
Водночас акцентують, що 70% громадян України проживають у містах, і багато людей - у багатоповерхівках.
"Ця зима буде надзвичайно складною. Люди, ймовірно, стикнуться з регулярними відключеннями електроенергії по всій країні. Будь-які нові атаки, що призведуть до триваліших відключень, можуть мати катастрофічні наслідки", - додала Белль.
В ООН зазначають, станом на червень 2024 року, 73% українських теплоелектростанцій були виведені з ладу.
"Якщо взимку 2022-2023 років атаки здебільшого були спрямовані на об'єкти передачі електроенергії, то з березня 2024 року основною мішенню стали об’єкти генерації", - підкреслюють у матеріалі.
- 3 вересня директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко спрогнозував, якими будуть відключення в Україні у разі теплої або холодної зими та за умови російських обстрілів. За його словами, обмеження в 10-14 годин на добу неминучі.
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