Обмеження 10-14 годин на добу неминучі: директор Центру досліджень енергетики Харченко спрогнозував, якими будуть відключення за умови холодної зими

Про це він заявив в коментарі Еспресо.

"На жаль, взимку, що б ми не робили, якщо буде мороз мінус 10-15°C, то обмеження в 10-14 годин на добу неминучі", - пояснив він.

За його словами, попри всі старання енергетиків, за умови затяжних морозів, відключень уникнути не вдасться. Водночас за умови теплої зими відключення електроенергії можливі від 2 до 4 годин на день.

"Якщо зима буде теплою, якщо температури будуть близькі до 0°C або вище 0°C, то обмеження будуть 2-4 години на добу, абсолютно мінімальні. Я думаю, що українці вже до таких обмежень серйозно не ставляться", - додав Харченко.

Крім того, він розповів про найгірший із можливих сценаріїв для української енергосистеми у випадку постійних російських обстрілів.

"Негативний сценарій мені дуже важко обговорювати, тому що, на жаль, він дуже болючий. Якщо будуть наноситись удари, як це зараз обговорюють на російському телебаченні, по вивідних пристроях атомних станцій, де у нас, на жаль, немає захисту - Міністерство енергетики та Енергоатом не подбали про це, то нам буде дуже боляче. І за певних умов електрики може не бути 1-2 доби. І це, на жаль, теж реальність", - підсумував директор Центру досліджень енергетики.