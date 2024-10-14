Комітет ВР просить МАГАТЕ постійної присутності на ключових українських підстанціях та критичних об`єктах

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Враховуючи постійну загрозу масштабних атак з боку РФ, Комітет ВР звертається з проханням встановити постійну присутність експертів МАГАТЕ на ключових українських підстанціях та інших критично важливих об’єктах.

Комітет також висловив глибоку вдячність МАГАТЕ за непохитні та мужні зусилля, спрямовані на підтримку ядерної та енергетичної безпеки України.

"Такий захід, використаний у зверненнях, є життєво важливим для забезпечення безперервного перегляду та забезпечення ядерної та енергетичної безпеки", - зазначили у пресслужбі.