Комітет ВР просить МАГАТЕ постійної присутності на ключових українських підстанціях та критичних об`єктах
Комітет з питань енергетики звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі щодо загрози ядерної безпеки у зв'язку з масованими атаками з боку РФ
Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Враховуючи постійну загрозу масштабних атак з боку РФ, Комітет ВР звертається з проханням встановити постійну присутність експертів МАГАТЕ на ключових українських підстанціях та інших критично важливих об’єктах.
Комітет також висловив глибоку вдячність МАГАТЕ за непохитні та мужні зусилля, спрямовані на підтримку ядерної та енергетичної безпеки України.
"Такий захід, використаний у зверненнях, є життєво важливим для забезпечення безперервного перегляду та забезпечення ядерної та енергетичної безпеки", - зазначили у пресслужбі.
- 1 жовтня російська армія атакувала магістральну підстанцію тимчасово окупованої Запорізької АЕС, через що знеструмлено одну з ліній живлення.
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