РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої ЗАЕС, - Міненерго

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що ситуація опинилася на межі блекауту.

"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.