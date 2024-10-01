РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої ЗАЕС, - Міненерго
Російська армія атакувала магістральну підстанцію тимчасово окупованої Запорізької АЕС, через що знеструмлено одну з ліній живлення
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Зазначається, що ситуація опинилася на межі блекауту.
"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
За його словами, енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.
- Напередодні російська окупаційна влада Запорізької атомної станції звинуватила Україну в нібито ударі по трансформатору підстанції.
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