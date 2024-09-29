Окупаційна влада заявила про нібито атаку на Запорізьку АЕС

Про це вони написали в Telegram.

Окупанти стверджують, що внаслідок артилерійського удару нібито було знищено трансформатор підстанції "Райдуга".

Загарбники назвали це "черговим терористичним актом", який нібито спрямований на дестабілізацію обстановки у місті.

Водночас росіяни наголосили, що ситуація з енергопостачанням в Енергодарі під контролем.