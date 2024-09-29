Окупаційна влада заявила про нібито атаку на Запорізьку АЕС
Російська окупаційна влада Запорізької атомної станції звинуватила Україну в нібито ударі по трансформатору підстанції
Про це вони написали в Telegram.
Окупанти стверджують, що внаслідок артилерійського удару нібито було знищено трансформатор підстанції "Райдуга".
Загарбники назвали це "черговим терористичним актом", який нібито спрямований на дестабілізацію обстановки у місті.
Водночас росіяни наголосили, що ситуація з енергопостачанням в Енергодарі під контролем.
- Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські військові навчають операторів FPV-дронів на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.
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