Окупанти навчають операторів FPV-дронів на території Запорізької АЕС, - Коваленко

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Росіяни використовують ЗАЕС в якості території, на якій навчають пілотів FPV", - йдеться в повідомленні.

За словами Коваленка, пілоти FPV-дронів, які навчаються на окупованій станції, тероризують Нікополь Дніпропетровської області. Росіяни, як каже керівник ЦПД, використовують українське місто як полігон.

"Фактично для Росії ЗАЕС є прикриттям", - додав Коваленко.