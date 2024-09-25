Окупанти навчають операторів FPV-дронів на території Запорізької АЕС, - Коваленко
Російські військові навчають операторів FPV-дронів на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
"Росіяни використовують ЗАЕС в якості території, на якій навчають пілотів FPV", - йдеться в повідомленні.
За словами Коваленка, пілоти FPV-дронів, які навчаються на окупованій станції, тероризують Нікополь Дніпропетровської області. Росіяни, як каже керівник ЦПД, використовують українське місто як полігон.
"Фактично для Росії ЗАЕС є прикриттям", - додав Коваленко.
- Російські окупанти продовжують використовувати територію Запорізької АЕС для розміщення особового складу своїх військ, боєприпасів та вибухових речовин. Наразі там перебувають до 1300 бійців росгвардії.
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