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На території окупованої ЗАЕС перебувають до 1300 росгвардійців, - ЦНС

Світлана Кравченко
15 вересня, 2024 неділя
13:32
Війна з Росією

Російські окупанти продовжують використовувати територію Запорізької АЕС для розміщення особового складу своїх військ, боєприпасів та вибухових речовин. Наразі там перебувають до 1300 бійців росгвардії

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Про це повідомляє Центр національного спротиву з посиланням на дані від українського підпілля та небайдужих громадян.

Зазначається, що серед 1300 росгвардійців на території ЗАЕС  ідентифіковані підрозділи ОМОН "Ахмат-1" з Чечні та СОБР "Агат" з російської Пензи. 

Задля маскування частина окупантів, що заступає на чергування, використовує форму воєнізованої охорони ЗАЕС, а не росгвардії. 

Крім того, загарбники використовують технічні та підвальні приміщення станції для зберігання стрілецьких та артилерійських боєприпасів, як для забезпечення контингенту розміщеного на станції, так і сил на суміжних позиціях.  

За даними Центр нацспротиву, навколо міста ворог також заклав понад 20 мінних полів, які огинають станцію і місто. Їхня загальна протяжність становить близько 6,5 км. Таким чином окупанти досі бояться можливого десантування Сил оборони з Дніпра.

"Попри візит місії МАГАТЕ на цьому тижні їхній маршрут був ретельно та завчасно спланований окупантами. Зважаючи на проявлену люб'язність та обійми генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з російським керівництвом окупованої АЕС, уже й не дивно, що його команда в черговий раз не помітила значного скупчення російських військ та озброєння на території атомної електростанції. Зокрема вже не вперше їм не надали доступу до західної частини двох турбінних залів. Проте представництво організації лише занотувало цей факт, та не винесло жодного рішення щодо представництва Росатому, який управляє ЗАЕС", - зауважили у Спротиві.

  • 4 вересня, після свого п’ятого візиту на окуповану ЗАЕС, Гроссі заявив градирня на окупованій Росією Запорізькій АЕС сильно постраждала під час пожежі минулого місяця і, ймовірно, її доведеться знести.
Теги:
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Запорізька АЕС
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