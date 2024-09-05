Гроссі: один із об'єктів окупованої ЗАЕС, ймовірно, доведеться знести після пожежі внаслідок обстрілу РФ

Про це повідомляє Reuters.

У середу, 4 вересня, після свого п’ятого візиту на окуповану ЗАЕС Гроссі заявив: "До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть".

Гроссі тоді описав інцидент як одну з численних "нерозсудливих атак", але не приписував провину армії РФ.

На відео також видно, як Гроссі інспектує насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує після руйнування минулого року Каховської дамби на півдні України. Він також відвідав сховище ядерного палива.

Довідка. Градирня - це спеціалізований теплообмінник, у якому тепло від води відводиться переважно шляхом прихованих втрат тепла під час випаровування в контакті з повітряним потоком.

Що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС 11 серпня

Росіяни влаштували пожежу на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. 11 серпня там зафіксували густий чорний дим.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко зазначив: за неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Причиною цього назвали намагання або створити провокацію, або викликати паніку в жителів навколишніх населених пунктів.

Згодом про пожежу повідомили в Енергоатомі: "11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання".

Імовірною причиною там назвали недбалість російських окупантів або свідомий підпал градирні, розташованої приблизно за кілометр від енергоблоків станції.

Станом на 00:30 понеділка, 12 серпня, радіаційний стан на станції перебував у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення не було.

Експерти МАГАТЕ також зафіксували сильний темний дим на Запорізькій АЕС після вибухів увечері. Вони припустили ймовірну атаку безпілотника на градирню.

"Команда ЗАЕС повідомила про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику. Не повідомлялося про вплив на ядерну безпеку", - зазначили в МАГАТЕ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з Нікополя фіксують пожежу на Запорізькій АЕС, наголосив, що "поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути". І додав, що Україна чекає реакції світу на чергову провокацію РФ.

Окупанти ж заявили, що загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС сталося нібито внаслідок обстрілу з боку України.

12 серпня експерти МАГАТЕ відвідали градирню окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, проте причину інциденту встановити не вдалося.