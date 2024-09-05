Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Гроссі: один із об'єктів окупованої ЗАЕС, ймовірно, доведеться знести після пожежі внаслідок обстрілу РФ

Гроссі: один із об'єктів окупованої ЗАЕС, ймовірно, доведеться знести після пожежі внаслідок обстрілу РФ

Ксенія Золотова
5 вересня, 2024 четвер
08:03
Війна з Росією ЗАЕС Запорізька атомна електростанція

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією Запорізькій АЕС сильно постраждала під час пожежі минулого місяця і, ймовірно, її доведеться знести

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

У середу, 4 вересня, після свого п’ятого візиту на окуповану ЗАЕС Гроссі заявив: "До сьогоднішнього дня ми не могли дістатися до цієї точки, високо у вежі, тому ми можемо набагато краще оцінити завдані збитки. Ця велика споруда непридатна для використання в майбутньому, тому її, ймовірно, колись знесуть".

Гроссі тоді описав інцидент як одну з численних "нерозсудливих атак", але не приписував провину армії РФ.

На відео також видно, як Гроссі інспектує насосну станцію для забезпечення водою, якої бракує після руйнування минулого року Каховської дамби на півдні України. Він також відвідав сховище ядерного палива.

Довідка. Градирня - це спеціалізований теплообмінник, у якому тепло від води відводиться переважно шляхом прихованих втрат тепла під час випаровування в контакті з повітряним потоком.

Що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС 11 серпня 

Росіяни влаштували пожежу на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. 11 серпня там зафіксували густий чорний дим. 

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко зазначив: за неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Причиною цього назвали намагання або створити провокацію, або викликати паніку в жителів навколишніх населених пунктів.

Згодом про пожежу повідомили в Енергоатомі: "11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання".

Імовірною причиною там назвали недбалість російських окупантів або свідомий підпал градирні, розташованої приблизно за кілометр від енергоблоків станції. 

Станом на 00:30 понеділка, 12 серпня, радіаційний стан на станції перебував у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення не було.

Експерти МАГАТЕ також зафіксували сильний темний дим на Запорізькій АЕС після вибухів увечері. Вони припустили ймовірну атаку безпілотника на градирню.

"Команда ЗАЕС повідомила про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику. Не повідомлялося про вплив на ядерну безпеку", - зазначили в МАГАТЕ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з Нікополя фіксують пожежу на Запорізькій АЕС, наголосив, що "поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути". І додав, що Україна чекає реакції світу на чергову провокацію РФ.

Окупанти ж заявили, що загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС сталося нібито внаслідок обстрілу з боку України.

12 серпня експерти МАГАТЕ відвідали градирню окупованої росіянами Запорізької атомної електростанції, проте причину інциденту встановити не вдалося.

Теги:
Україна
Росія
ООН
російська армія
Енергія
окуповані території
окупанти
Запорізька АЕС
атомна енергетика
МАГАТЕ
Енергетика
Читайте також:
Олексій Петров
Автор Олексій Петров
3 вересня, 2024 вiвторок
"Не допомагаєте, то хоча б не заважайте нам воювати"
Новофедорівка, Крим. Фото: скріншот, Telegram
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
"Чи можуть ЗСУ так легко прийти до Криму?": партизани помітили зміни у настроях окупантів після операції у Курській області
погода, Львів
Автор Катерина Єсікова
3 вересня, 2024 вiвторок
В Україну насуваються похолодання та дощі: погода від Наталки Діденко на 4 вересня
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.1
    Купівля 41.1
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 вересня
08:38
Ексклюзив
дрон, дрон камікадзе
Російські дрони полюють на людей у Херсоні, - журналістка Вірлич
08:26
Дмитро Пєсков
Пєсков заявив, що нова мобілізація в РФ не обговорюється
08:04
OPINION
Зе стрімко веде все до катастрофи
07:32
ЛГБТ
ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності"
07:12
Авіасанкції проти Росії
Австрійська авіакомпанія, імовірно, постачає в РФ запчастини та двигуни до своїх літаків через Китай, - ЗМІ
07:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила "шахеди" з півдня та півночі: у Києві лунали вибухи. Працює ППО
07:03
втрати окупантів
За добу армія РФ втратила 1200 військових, 6 танків та 31 артилерійську систему
06:54
КПП "Псоу" на межі РФ й самопроголошеної Республіки Абхазія
РФ призупинила соцвиплати в окупованій Абхазії. Раніше там відмовились будувати базу російського флоту
06:45
Оновлено
"Буян-М"
ВМС: Росія тримає у Чорному морі один носій "калібрів"
06:30
санкції проти Росії
ISW: Росія покладається на Індію, Сербію та Китай у намаганнях уникнути західних санкцій
06:16
Канада
У Канаді розпалася парламентська коаліція Нової демократичної та Ліберальної партій
05:58
Дмитро Кулеба
Зеленський прокоментував причину відставки голови МЗС Кулеби, - Суспільне
05:29
Нацбанк України
У Нацбанку розповіли, чи випускатимуть банкноту номіналом 5 тис. грн
04:14
повітряна тривога
РФ заявила про атаку Новоросійська безекіпажними катерами
03:36
шахед
На територію Білорусі залетіли російські "шахеди", проти них застосували авіацію, - "Гаюн"
03:03
Камала Гарріс
Вибори у США: Гарріс прийняла правила проведення дебатів, запропоновані Трампом
02:31
Ужгород_автобус, маршрутка
Для подолання кадрової кризи: у семи областях України стартував проєкт з підготовки водійок автобусів
01:51
Ілюстративне фото
Окупанти обстріляли зі "смерчів" Костянтинівку: загинула людина, 4 поранених
01:29
Оновлено
Стрілянина в школі у США, 4 вересня 2024 року
У США в штаті Джорджія сталася стрілянина в школі: четверо загиблих, є поранені
01:15
Міноборони вперше закупить боєприпаси за кошти ініціативи United24
00:50
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 7-го дня Ігор
00:20
Українська тенісистка Кіченок вийшла до фіналу US Open у парному розряді
00:08
Оновлено
Кабмін
Арахамія після засідання фракції "Слуги Народу" за участі Зеленського назвав імена нових міністрів. До ВР надійшли подання
00:02
Марія Захарова
"Україна давно зробила брудну ядерну бомбу": фейки роспропаганди за 4 вересня
2024, середа
4 вересня
23:54
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 164 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
23:32
Анастасія Москаленко
Москаленко з рекордом принесла Україні золото Паралімпіади у штовханні ядра
23:24
Оновлено
Маргарита Симоньян
США запровадили санкції проти Симоньян на інших пропагандистів RT за втручання в американські вибори
22:44
Ексклюзив
"Всі будуть проти": політолог Таран про перспективи відновлення Україною ядерного статусу
22:17
Інфографіка
Артем Довбик, "Рома"
Довбик став першим українцем з часів Шевченка, якого номінували на "Золотий мʼяч"
21:39
Ярослав Денисенко, Паралімпіада-2024
Українські плавці здобули золото Паралімпіади у змішаній естафеті
21:02
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Росіяни будуть збільшувати обстріли України балістичними ракетами, - експерт з авіації Романенко
20:50
Андрій Трусов, Паралімпіада-2024
Українець Трусов став чемпіоном Паралімпіади зі світовим рекордом у плаванні на 50 м
20:27
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Атака на Львів, ситуація на фронті та чому партнери не дають дозвіл на застосування їхньої далекобійної зброї. Колонка Сергія Згурця
20:08
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Українця Луніна номінували на приз імені Лева Яшина
20:03
OPINION
Про Тайвань, китайські землі та Курську офензиву
19:55
Литва прапор
Литва викликала представника посольства РФ через атаки росіян на Україну
19:53
НБУ
НБУ має намір провести тестування е-гривні
19:50
Білорусь, агент японських спецслужб
У Білорусі заявили, що вперше в історії спіймали агента японських спецслужб
19:36
Володимир Зеленський
"Стосується ППО, наших можливостей на фронті та у відновленні": Зеленський анонсував результативні зустрічі з партнерами
19:34
Шахтар, Ліга чемпіонів
"Шахтар" оголосив заявку на Лігу чемпіонів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV