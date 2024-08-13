Фахівці МАГАТЕ відвідали градирню ЗАЕС після пожежі: які пошкодження

Про це йдеться у звіті агентства.

Фахівці вважають малоймовірним, що первинне джерело пожежі було біля основи градирні. За їхніми даними, пошкодження, найімовірніше, були зосереджені всередині вежі на рівні розподілу водяних сопел, розташованому на висоті приблизно 10 м.

Зазначають, що МАГАТЕ запросило доступ до рівня розподілу водяних форсунок, бо змогло оглянути лише нижню частину. Команда також змогла згори оглянути басейн з водою, який є основою градирні, і також запросила доступ до нього.

Проте експертам не дозволили отримати доступ до цих двох місць нібито з міркувань безпеки.

Крім того, команда МАГАТЕ помітила обгорілі ділянки внутрішнього обладнання вище, поряд із рівнем розподілу водяних сопел. Вони також помітили краплі згорілого пластику і фрагменти бетону, розкидані по басейну з холодною водою.

Фахівці зібрали зразки, зокрема, обгорілого та розплавленого пластику. Запах на станції, на думку МАГАТЕ, імовірно, викликаний горілим пластиком.

Водночас експерти агентства під час обходу заявили, що не виявили ні шин, ні уламків дрона. Також, за їхніми словами, біля основи градирні не було помічено уламків, попелу чи сажі.

"Наразі команда не змогла зробити остаточних висновків на основі отриманих даних і спостережень. МАГАТЕ продовжить свій загальний аналіз після додаткового огляду й отримання доступу до рівня розподільчого пристрою водяного розпилювача і басейну холодної води", - заявили в Агентстві.

Що відомо про пожежу на Запорізькій АЕС 11 серпня

Росіяни влаштували пожежу на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. 11 серпня там зафіксували густий чорний дим.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко зазначив: за неофіційною інформацією, росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості. Причиною цього назвали намагання або створити провокацію, або викликати паніку в жителів навколишніх населених пунктів.

Згодом про пожежу повідомили в Енергоатомі: "11 серпня 2024 року близько 20:00 на території Запорізької атомної електростанції сталася пожежа на обʼєкті технічного водопостачання. В результаті цієї події сталося загоряння градирні номер один та пошкодження іншого технологічного обладнання".

Імовірною причиною там назвали недбалість російських окупантів або свідомий підпал градирні, розташованої приблизно за кілометр від енергоблоків станції.

Станом на 00:30 понеділка, 12 серпня, радіаційний стан на станції перебував у межах чинних норм, загрози радіаційного забруднення для населення не було.

Експерти МАГАТЕ також зафіксували сильний темний дим на Запорізькій АЕС після вибухів увечері. Вони припустили ймовірну атаку безпілотника на градирню.

"Команда ЗАЕС повідомила про ймовірну атаку безпілотника сьогодні на одну з градирень, розташованих на майданчику. Не повідомлялося про вплив на ядерну безпеку", - зазначили в МАГАТЕ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з Нікополя фіксують пожежу на Запорізькій АЕС, наголосив, що "поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути". І додав, що Україна чекає реакції світу на чергову провокацію РФ.

Окупанти ж заявили, що загоряння на об'єкті охолоджувальних систем ЗАЕС сталося нібито внаслідок обстрілу з боку України.

Довідка. Градирня - це спеціалізований теплообмінник, у якому тепло від води відводиться переважно шляхом прихованих втрат тепла під час випаровування в контакті з повітряним потоком.