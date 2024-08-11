Окупанти влаштували пожежу на території Запорізької АЕС: Зеленський відреагував

Спершу про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"За неофіційною інформацією, отриманою від джерел з протилежного берега, - росіяни підпалили в градирні автомобільні шини у великій кількості", - йдеться у повідомленні.

В адміністрації припускають, що російські окупанти або створюють провокацію, або намагаються створити паніку в населених пунктах на правому березі колишнього водосховища.

За словами Євтушенка, наразі Запорізька АЕС працює в штатному режимі.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з Нікополя фіксується пожежа по Запорізькій АЕС.

"Наразі показники щодо радіації в нормі. Але поки російські терористи зберігають контроль над атомною станцією, нормальною ситуація не є й не може бути. Росія з першого дня захоплення Запорізької АЕС використовує її суто для шантажу і України, і всієї Європи та світу", - заявив лідер держави.

Він наголосив, що Україна чекає реакції світу на чергову провокацію РФ, зокрема реакцію МАГАТЕ.

"Росія повинна за це відповідати. Лише український контроль над Запорізькою станцією може гарантувати повернення до нормальності та повної безпеки", - додав Зеленський.

Довідка. Градирня - це спеціалізований теплообмінник, у якому тепло від води відводиться переважно шляхом прихованих втрат тепла під час випаровування в контакті з повітряним потоком.