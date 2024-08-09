МАГАТЕ заявило про сильні пожежі біля окупованої Росією Запорізької АЕС: як це впливає на роботу станції
Фахівці зафіксували сильні пожежі біля тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Це може ставити під загрозу зовнішнє електропостачання станції
Про це повідомляє МАГАТЕ.
Зазначається, що минулого тижня Місія підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі кілька разів спостерігала кілька пожеж на різних відстанях від ЗАЕС та прилеглих сіл.
На вихідних експерти МАГАТЕ спостерігали дим із району на північ від ЗАЕС біля вхідного каналу Запорізької ТЕЦ. На станції підтвердили, що пожежа виникла під повітряними кабелями Дніпровської лінії 750 кіловольтів і резервної лінії електропередачі 1330 кВ Феросплавної - двох останніх зовнішніх ліній електропередачі, що залишилися для ЗАЕС.
"Оскільки літня спека триває, такі пожежі вздовж шляхів двох ліній, що залишилися, піддають ЗАЕС ризику втрати зовнішнього електропостачання. Хоча цього разу не було відключення жодної лінії, ситуація підкреслила крихкість зовнішнього електропостачання ЗАЕС", - йдеться у повідомленні.
- У тимчасово окупованому Енергодарі зареєстровано військову частину Росгвардії з юридичною адресою, що співпадає з адресою Запорізької атомної електростанції.
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