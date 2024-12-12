Рада керівників МАГАТЕ підтримала резолюцію України щодо удару РФ по автівці місії

Про це повідомляє "Радіо Свобода", яке має у своєму розпорядженні відповідний документ.

Так, за резолюцію проголосували 22 держави-члени, проти виступили Росія та Китай, утрималися ще 10 країн.

Рада директорів, зокрема, закликала "всі держави-члени продовжувати надавати політичну, фінансову технічну підтримку та підтримку в натуральній формі для зміцнення технічної допомоги та діяльності МАГАТЕ з моніторингу в Україні" та попросила "Генерального директора (МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, – ред.) продовжувати регулярно інформувати Раду директорів про зміни щодо ситуації з ядерною безпекою та гарантіями в Україні".

Що передувало

Безпілотний літальний апарат РФ 10 грудня вразив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував до тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Президент України Володимир Зеленський відреагував на інцидент, зазначивши, що цей напад вимагає чіткої та рішучої реакції міжнародної спільності, адже "мовчання або бездіяльність лише заохочуватимуть подальші злочини".

Міністр енергетики України Герман Галущенко ініціював надзвичайне засідання Ради керуючих МАГАТЕ 12 грудня у Відні через удар російського БПЛА по службовому автомобілю місії.

Посолка США в Україні Бріджит Брінк засудила удар російського БПЛА по службовій автівці МАГАТЕ, наголосивши, що такі напади ставлять під загрозу глобальну ядерну безпеку.