Галущенко скликав надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ через атаку дрона РФ на автомобіль агенства

Про це він написав у facebook.

"Атака російського БПЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії. Ворог навмисно використовує свої терористичні методи і залякування", - наголосив Галущенко.

Міністр підкреслив, що МАГАТЕ має незалежний підхід до оцінки рівня безпеки як на Запорізькій АЕС, так і на інших українських АЕС та обʼєктах, що є критичними для роботи атомних станцій, а значить ядерної безпеки України і всього європейського регіону.

"Цей черговий злочин Росії також буде розглянутий під час ініційованого мною надзвичайного засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні. Дії агресора проти української енергетики вимагають рішучої реакції з боку міжнародної спільноти", - написав Галущенко.

Він підкреслив, що зі свого боку Україна готова надалі надавати максимальне сприяння роботі місій МАГАТЕ на наших обʼєктах та докладати максимальних зусиль для безпеки з широким залученням міжнародної спільноти і, зокрема, МАГАТЕ, як найвпливовішу організацію з питань ядерної та радіаційної безпеки.