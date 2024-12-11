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Галущенко скликав надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ через атаку дрона РФ на автомобіль агенства

Ксенія Золотова
11 грудня, 2024 середа
02:15
Війна з Росією Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко ініціював надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ 12 грудня у Відні через удар російського БПЛА по службовому автомобілю МАГАТЕ

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Про це він написав у facebook.

"Атака російського БПЛА на автомобіль місії МАГАТЕ є черговим злочином і проявом безпрецедентного цинізму Росії. Ворог навмисно використовує свої терористичні методи і залякування", - наголосив Галущенко.

Міністр підкреслив, що МАГАТЕ має незалежний підхід до оцінки рівня безпеки як на Запорізькій АЕС, так і на інших українських АЕС та обʼєктах, що є критичними для роботи атомних станцій, а значить ядерної безпеки України і всього європейського регіону.

"Цей черговий злочин Росії також буде розглянутий під час ініційованого мною надзвичайного засідання Ради Керуючих МАГАТЕ, яке відбудеться 12 грудня у Відні. Дії агресора проти української енергетики вимагають рішучої реакції з боку міжнародної спільноти", - написав Галущенко. 

Він підкреслив, що зі свого боку Україна готова надалі надавати максимальне сприяння роботі місій МАГАТЕ на наших обʼєктах та докладати максимальних зусиль для безпеки з широким залученням міжнародної спільноти і, зокрема, МАГАТЕ, як найвпливовішу організацію з питань ядерної та радіаційної безпеки.

  • Безпілотний літальний апарат 10 грудня вразив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Енергія
безпілотник
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
Енергетика
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