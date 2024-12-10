Дрон РФ пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ по дорозі до Запорізької АЕС
Безпілотний літальний апарат 10 грудня вразив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував до тимчасово окупованої Запорізької АЕС
Про це йдеться у повідомленні на сторінці Агентства в Х.
Згідно з повідомленням, співробітники МАГАТЕ не постраждали.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив як неприпустимий напад на співробітників агенції, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту", – зазначили в організації.
Нагадаємо, у листопаді у МЗС Росії заявили, що місія спостерігачів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС може завершитись у будь-який момент.
"Експерти Секретаріату перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора винятково за згодою уряду Російської Федерації й суворо доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", - ішлося у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.
Там додали, що основною функцією представників МАГАТЕ на ЗАЕС є фіксування нібито провокацій України щодо станції та її персоналу.
- 17 листопада моніторингова група групи МАГАТЕ, яка базується на Хмельницькій АЕС, почула сигнал протиповітряної оборони та шукала укриття. Саме в той час експерти почули сильний вибух поруч.
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