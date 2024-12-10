Дрон РФ пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ по дорозі до Запорізької АЕС

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Агентства в Х.

Згідно з повідомленням, співробітники МАГАТЕ не постраждали.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив як неприпустимий напад на співробітників агенції, які працюють над запобіганням ядерній аварії під час військового конфлікту", – зазначили в організації.

Нагадаємо, у листопаді у МЗС Росії заявили, що місія спостерігачів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС може завершитись у будь-який момент.

"Експерти Секретаріату перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора винятково за згодою уряду Російської Федерації й суворо доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", - ішлося у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.

Там додали, що основною функцією представників МАГАТЕ на ЗАЕС є фіксування нібито провокацій України щодо станції та її персоналу.