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Головна Війна з Росією У МЗС Росії заявили, що місія спостерігачів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС може завершитись у будь-який момент

У МЗС Росії заявили, що місія спостерігачів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС може завершитись у будь-який момент

Юлія Юліна
14 листопада, 2024 четвер
19:42
Війна з Росією Окупанти, ЗАЕС

Росія, яка вважає тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію своїм ядерним об'єктом, погрожує вигнати звідти спостерігачів МАГАТЕ

Зміст

Про це йдеться у заяві МЗС Росії, оприлюдненій 14 листопада.

Так у відомстві відреагували на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі німецькому ЗМІ. Він сказав, що спостерігачі Агентства залишатимуться на ЗАЕС до заморозки конфлікту.

У МЗС РФ зазначили, що подібні заяви виходять за межі компетенції Гроссі. Там стверджують, буцімто представники МАГАТЕ залишаються на ЗАЕС винятково з дозволу Росії, і їхню місію може бути завершено в будь-який момент.

"Експерти Секретаріату перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора винятково за згодою уряду Російської Федерації й суворо доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", - ідеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.

Там додали, що основною функцією представників МАГАТЕ на ЗАЕС є фіксування нібито провокацій України щодо станції та її персоналу.

  • У жовтні на одному з реакторів тимчасово окупованої Запорізької АЕС представники МАГАТЕ виявили витік води.
Теги:
Новини
Україна
Росія
атомна енергетика
Запорізька АЕС
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