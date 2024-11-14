У МЗС Росії заявили, що місія спостерігачів МАГАТЕ на окупованій ЗАЕС може завершитись у будь-який момент

Про це йдеться у заяві МЗС Росії, оприлюдненій 14 листопада.

Так у відомстві відреагували на заяву гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі німецькому ЗМІ. Він сказав, що спостерігачі Агентства залишатимуться на ЗАЕС до заморозки конфлікту.

У МЗС РФ зазначили, що подібні заяви виходять за межі компетенції Гроссі. Там стверджують, буцімто представники МАГАТЕ залишаються на ЗАЕС винятково з дозволу Росії, і їхню місію може бути завершено в будь-який момент.

"Експерти Секретаріату перебувають на ЗАЕС на прохання самого гендиректора винятково за згодою уряду Російської Федерації й суворо доти, доки наша країна вважає їхнє перебування там виправданим", - ідеться у повідомленні зовнішньополітичного відомства РФ.

Там додали, що основною функцією представників МАГАТЕ на ЗАЕС є фіксування нібито провокацій України щодо станції та її персоналу.