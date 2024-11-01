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На одному з реакторів ЗАЕС виявили витік води, - МАГАТЕ

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
02:05
Війна з Росією Окупанти, ЗАЕС

На одному з реакторів тимчасово окупованої Запорізької АЕС виявили витік води, ведуться ремонтні роботи

Зміст

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МАГАТЕ заявили, що 29 жовтня отримали інформацію про витік води у системі теплоносія одного з реакторів Запорізької АЕС. Експерти оцінили ситуацію та розпочали ремонтні роботи. Наразі триває радіографічна перевірка зварних швів.

"Агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою. Хоча ми не бачимо жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки", – сказав генеральний директор Рафаель Гроссі.

У МАГАТЕ також додали, що цей блок, як і п’ять інших реакторів ЗАЕС, перебував у режимі холодної зупинки, не виробляючи електроенергії для мережі.

  • 22 жовтня енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії 330 кВ, що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з об’єднаною енергосистемою України.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
окуповані території
ядерна безпека
Запорізька область
Запорізька АЕС
МАГАТЕ
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