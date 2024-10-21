Запорізька АЕС опинилася на межі блекауту через обстріли РФ

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що відключення сталося о 12:18. Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

Як повідомляє Міністерство, у разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

"Через ворожі обстріли знову відключилась одна з ліній електропередачі, що з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з українською енергосистемою. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС. Лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Зранку 1 жовтня російська армія атакувала магістральну підстанцію тимчасово окупованої Запорізької АЕС, через що знеструмлено одну з ліній живлення



