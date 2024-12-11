США засудили атаку російського безпілотника на автомобіль МАГАТЕ

Про це вона написала у Х.

"Сьогодні російський безпілотник завдав удару по автомобілю МАГАТЕ біля Запорізької АЕС. Команда, яка вижила, була там, щоб забезпечити ядерну безпеку на тлі поглинання Росією найбільшої атомної електростанції в Європі. Ми засуджуємо такі напади, які ставлять під загрозу глобальну ядерну безпеку", - наголосила Брінк.