США засудили атаку російського безпілотника на автомобіль МАГАТЕ
Посолка США в Україні Бріджит Брінк засудила удар російського БПЛА по службовій автівці МАГАТЕ, наголосивши, що такі напади ставлять під загрозу глобальну ядерну безпеку
Про це вона написала у Х.
"Сьогодні російський безпілотник завдав удару по автомобілю МАГАТЕ біля Запорізької АЕС. Команда, яка вижила, була там, щоб забезпечити ядерну безпеку на тлі поглинання Росією найбільшої атомної електростанції в Європі. Ми засуджуємо такі напади, які ставлять під загрозу глобальну ядерну безпеку", - наголосила Брінк.
- Безпілотний літальний апарат 10 грудня вразив і серйозно пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ, який прямував до тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко ініціював надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ 12 грудня у Відні через удар російського БПЛА по службовому автомобілю МАГАТЕ.
- Актуальне
- Важливе