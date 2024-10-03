Мінреінтеграції затвердило методику оцінки потреб ВПО на рівні громад

Про це ідеться в офіційному повідомленні Мінреінтеграції.

Зазначається, що методичні рекомендації вже передали обласним військовим адміністраціям та Київській міській військовій адміністрації для їх застосування на місцевому рівні.

У Мінреінтеграції розповіли, що за цією методикою вже провели оцінку потреб переселенців у Кривому Розі. Також триває впровадження у столиці із залученням громадських організацій та Рад ВПО.

"Оцінювання потреб внутрішніх переселенців допоможе ухвалювати важливі рішення щодо заходів, спрямованих на їхню інтеграцію у приймаючих громадах. Також документ містить зразки анкет, які стануть основою для дослідження, і передбачає впровадження системи регулярного моніторингу потреб переміщених осіб, зокрема з можливістю збору дезагрегованих даних", - йдеться у повідомленні.