Мінреінтеграції затвердило методику оцінки потреб ВПО на рівні громад
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України затвердило методичні рекомендації щодо проведення оцінки потреб внутрішньо переміщених осіб на рівні громад
Про це ідеться в офіційному повідомленні Мінреінтеграції.
Зазначається, що методичні рекомендації вже передали обласним військовим адміністраціям та Київській міській військовій адміністрації для їх застосування на місцевому рівні.
У Мінреінтеграції розповіли, що за цією методикою вже провели оцінку потреб переселенців у Кривому Розі. Також триває впровадження у столиці із залученням громадських організацій та Рад ВПО.
"Оцінювання потреб внутрішніх переселенців допоможе ухвалювати важливі рішення щодо заходів, спрямованих на їхню інтеграцію у приймаючих громадах. Також документ містить зразки анкет, які стануть основою для дослідження, і передбачає впровадження системи регулярного моніторингу потреб переміщених осіб, зокрема з можливістю збору дезагрегованих даних", - йдеться у повідомленні.
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