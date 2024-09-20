Уряд виділив ще 21 млн грн на компенсації за розміщення ВПО
Кабінет міністрів України виділив ще 21 млн грн на компенсації за безоплатне розміщення переселенців у приміщеннях об'єктів державної, комунальної та приватної власності
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Йдеться про виділення більш ніж 21 млн грн для покриття витрат на комунальні послуги за червень 2024 року. З них понад 3,9 млн грн буде спрямовано МВС, Мінагрополітики, Міненерго, МОН, МОЗ, МКІП, Мінсоцполітики для виплат компенсацій закладам державної форми власності, що належать до сфери їхнього управління.
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Також понад 16,3 млн спрямують комунальним закладам, державним закладам освіти, які передані на фінансування з місцевих бюджетів, і закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад.
Крім того, понад 662 тис. грн нададуть обласним військовим адміністраціям для виплат компенсацій приватним закладам (окрім приватних закладів освіти).
- Україна за підтримки міжнародних партнерів реалізує три житлові проєкти, які забезпечать житлом понад 9 тис. переселенців.
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