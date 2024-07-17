В Україні реалізують три житлові проєкти для переселенців: подробиці

Про це поінформувала пресслужба Мінреінтеграції.

На реалізацію всіх проєктів передбачено фінансування обсягом 140 млн євро.

Ідеться про наступні ініціативи:

програма, яку реалізують Кредитна установа для відбудови (KfW) та Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Проєктом передбачено будівництво/реконструкцію 43 об’єктів із загальною кількістю 2 тис. квартир. У них планується розмістити майже 6 тис. ВПО і громадян вразливих категорій. Цей задум втілюють у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській і Чернівецькій областях.

ініціатива, яка реалізується спільно з Кредитною установою для відбудови (KfW) та Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ).

У межах проєкту для 625 ВПО у Дніпропетровській, Львівській, Харківській і Хмельницькій областях підготують 220 квартир.

проєкт, який Мінреінтеграції втілює з Держмолодьжитлом і який передбачає пільгове іпотечне кредитування ВПО грантовим коштом.

Його надає уряд Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW). Відповідно до програми сім’ї переселенців можуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік.

Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла. В межах програми планується надати 1094 квартири для розміщення понад 2,5 тисячі ВПО. Географія проєкту — вся підконтрольна уряду України територія.

У відомстві наголосили, що за підсумками реалізації зазначені ініціативи мають забезпечити майже 3,3 тис. квартир для розміщення понад 9 тис. ВПО.

29 березня Кабмін заборонив виселяти внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, із житла для тимчасового проживання.

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