В Україні реалізують три житлові проєкти для переселенців: подробиці
Україна за підтримки міжнародних партнерів реалізує три житлові проєкти, які забезпечать житлом понад 9 тис. переселенців
Про це поінформувала пресслужба Мінреінтеграції.
На реалізацію всіх проєктів передбачено фінансування обсягом 140 млн євро.
Ідеться про наступні ініціативи:
- програма, яку реалізують Кредитна установа для відбудови (KfW) та Міжнародна організація з міграції (МОМ).
Проєктом передбачено будівництво/реконструкцію 43 об’єктів із загальною кількістю 2 тис. квартир. У них планується розмістити майже 6 тис. ВПО і громадян вразливих категорій. Цей задум втілюють у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській і Чернівецькій областях.
- ініціатива, яка реалізується спільно з Кредитною установою для відбудови (KfW) та Українським фондом соціальних інвестицій (УФСІ).
У межах проєкту для 625 ВПО у Дніпропетровській, Львівській, Харківській і Хмельницькій областях підготують 220 квартир.
- проєкт, який Мінреінтеграції втілює з Держмолодьжитлом і який передбачає пільгове іпотечне кредитування ВПО грантовим коштом.
Його надає уряд Німеччини через Кредитну установу для відбудови (KfW). Відповідно до програми сім’ї переселенців можуть придбати житло у кредит за найнижчою в Україні ставкою 3% на рік.
Кредити надаються на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла. В межах програми планується надати 1094 квартири для розміщення понад 2,5 тисячі ВПО. Географія проєкту — вся підконтрольна уряду України територія.
У відомстві наголосили, що за підсумками реалізації зазначені ініціативи мають забезпечити майже 3,3 тис. квартир для розміщення понад 9 тис. ВПО.
- 29 березня Кабмін заборонив виселяти внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, із житла для тимчасового проживання.
Читайте також: ВПО: хто може отримати цей статус та які зміни у підході до надання цих коштів у 2024 році
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.22 Купівля 41.22Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.94Продаж 45.7
- Актуальне
- Важливе