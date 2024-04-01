Уряд заборонив виселяти вразливі категорії ВПО із житла для тимчасового проживання
29 березня Кабмін заборонив виселяти внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, із житла для тимчасового проживання
Про це повідомляє пресслужба уряду.
29 березня Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою КМУ від 29 квітня 2022 року № 495.
Постанова має на меті надати окремим категоріям ВПО додаткові гарантії щодо недопущення їх примусового виселення із житла для тимчасового проживання у період дії воєнного стану і протягом 6 місяців після його припинення або скасування.
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Таким чином, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не буде поширюватись обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом восьмим частини 1 статті 9 Закону України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".
"Такі зміни спрямовані на посилення гарантій правового та соціального захисту внутрішньо переміщених осіб", - зазначили в уряді.
- У неділю, 24 березня, майже 60 людей приїхали до Рівненської області з Донеччини першим евакуаційним потягом.
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