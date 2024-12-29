Авіакатастрофа азербайджанського літака: Казахстан відправить чорні ящики до Бразилії

Про це пише міністерство транспорту Казахстану.

Відповідно до стандартів Додатка 13 Чиказької конвенції, держава, що проводить розслідування, забезпечує зчитування записів бортових самописців і ухвалює рішення про вибір країни для зчитування і розшифровки чорних скриньок.

Казахстан ратифікував цю конвенцію в 1992-му році і є членом Міжнародної організації цивільної авіації.

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На підставі цього було ухвалено рішення про направлення бортових самописців (чорних ящиків) до Центру розслідування і запобігання авіаційним подіям Бразилії (CENIPA), яка також є країною виробником повітряного судна Embraer.

Зазначається, що CENIPA має необхідні технічні можливості, оснащений відповідним обладнанням та сертифікованою лабораторією для їх зчитування.

Авіакатастрофа в Казахстані

Уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.

Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".

Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.

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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.

Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".

29 грудня стало відомо, що глава азербайджанської держави Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).