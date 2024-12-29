Авіакатастрофа азербайджанського літака: Казахстан відправить чорні ящики до Бразилії
Комісія з розслідування авіаційної події, очолювана міністром транспорту Казахстану Маратом Карабаєвим, ухвалила рішення про направлення бортових самописців до Бразилії
Про це пише міністерство транспорту Казахстану.
Відповідно до стандартів Додатка 13 Чиказької конвенції, держава, що проводить розслідування, забезпечує зчитування записів бортових самописців і ухвалює рішення про вибір країни для зчитування і розшифровки чорних скриньок.
Казахстан ратифікував цю конвенцію в 1992-му році і є членом Міжнародної організації цивільної авіації.
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На підставі цього було ухвалено рішення про направлення бортових самописців (чорних ящиків) до Центру розслідування і запобігання авіаційним подіям Бразилії (CENIPA), яка також є країною виробником повітряного судна Embraer.
Зазначається, що CENIPA має необхідні технічні можливості, оснащений відповідним обладнанням та сертифікованою лабораторією для їх зчитування.
Авіакатастрофа в Казахстані
Уранці 25 грудня в розташованому на східному узбережжі Каспійського моря казахстанському Актау розбився пасажирський літак, який спершу прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у Чечні (РФ), тобто рухався на захід від Каспію. В авіакатастрофі загинули 38 людей.
Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака в казахстанському Актау є російська ракета класу "земля – повітря".
Azerbaijani Airlines та міністр цифрового розвитку і транспорту Азербайджану Рашад Набієв назвали "зовнішній вплив" попередньою причиною авіакатастрофи в Казахстані.
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Радник Білого дому з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі 27 грудня заявив, що США виявили ознаки того, що літак Azerbaijani Airlines могла збити російська система ППО.
Росіяни кажуть, що того ранку Грозний, Моздок і Владикавказ начебто атакували українські безпілотники, й "російські засоби ППО відбивали ці напади".
29 грудня стало відомо, що глава азербайджанської держави Ільхам Алієв публічно звинуватив РФ у збитті літака Embraer E190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL).
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