Окупанти заявили, що відбили атаку безпілотників у Севастопольській бухті
Очільник окупаційної влади Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що кораблі чорноморського флоту відбили атаку безпілотників у Севастопольській бухті
Про це Развожаєв написав у telegram.
Він оприлюднив пост у ніч проти 29 жовтня та запевнив, що у місті жодний об'єкт не вражено.
"Кораблі ЧФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти. У місті жодних об'єктів не вражено. Зберігаємо спокій. Ситуація під контролем. Всі оперативні служби напоготові", - написав Развожаєв.
Згодом він додав, що атаку, яка розпочалася о 04:30 ранку, було відбито та знищено усі БПЛА та надводний безпілотник.
Водночас окупаційна влада міста повідомила, що рух поромів та катерів через Севастопольську бухту перекрито.
"Тимчасово перекритий рейд — пороми та катери не ходять", - йдеться у повідомленні.
- 20 серпня на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.
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