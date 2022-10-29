Про це Развожаєв написав у telegram.

Він оприлюднив пост у ніч проти 29 жовтня та запевнив, що у місті жодний об'єкт не вражено.

"Кораблі ЧФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти. У місті жодних об'єктів не вражено. Зберігаємо спокій. Ситуація під контролем. Всі оперативні служби напоготові", - написав Развожаєв.

Згодом він додав, що атаку, яка розпочалася о 04:30 ранку, було відбито та знищено усі БПЛА та надводний безпілотник.

Водночас окупаційна влада міста повідомила, що рух поромів та катерів через Севастопольську бухту перекрито.

"Тимчасово перекритий рейд — пороми та катери не ходять", - йдеться у повідомленні.

Згодом Развожаєв заявив, що сьогоднішня атака на Севастополь була наймасштабнішою з початку "спецоперації", цитує Крим.Реалії . За його словами, ціллю атаки була військова інфраструктура Чорноморського флоту РФ.

Також окупаційний голова Севастополя також повідомив, що перегляд з відеокамер у місті буде закрито. Доступ нададуть лише спецслужбам Росії та "Безпечному місту". Развожаєв додав, що "спецслужби займуться" тими, хто публікує відео, за якими можна визначити, де на території Севастополя розміщено системи ППО.

20 серпня на дах штабу чорноморського флоту РФ впав безпілотник.

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