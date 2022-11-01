Після демаршу Росії Україна запускає проєкт "Дунайський зерновий шлях"

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко у Facebook.

"Ще влітку ми передбачали, що РФ може в будь-який момент спробувати зірвати "Зернову ініціативу". Тому наполегливо і системно розвивали наш проєкт "Дунайський зерновий шлях", – написав він.

Зазначається, що УДП інвестувало у створення власної перевалки зернових, а також домовилось з румунською компанією TTS про швидшу та ефективнішу схему перевалки у порту Констанци.

Москаленко додав, що "Дунайський зерновий шлях" вже починає працювати. Таким чином йдеться про безпечну та гарантовану доставку аграрної продукції з річкового порту одразу на морське судно великого тоннажу. Логістичний зв’язок здійснюватиме та контролюватиме УДП.

У пароплавстві очікують, що внаслідок швидшого процесу завантаження та розвантаження середній час обороту каравану скоротиться приблизно на 30%. А власникам вантажу не доведеться зазнавати збитків внаслідок тривалих очікувань в черзі біля термінала.

Також судна будуть оснащені системами онлайн контролю, відеоспостереження, кількість судноводів в екіпажі зросте. Це дасть можливість баржевому каравану здійснювати до двох рейсів на місяць.

На другому етапі проєкту передбачається будівництво нових барж. Також найближчим часом починається модернізація тяги – капітальний ремонт самохідного флоту з заміною двигунів.

Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були залучені у забезпеченні безпеки зернового коридору.

НАТО та ЄС закликають Росію терміново повернутися до "зернової угоди".

Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність зернової угоди, РФ вимагає додаткових "гарантій безпеки".

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