НАТО та ЄС закликають Росію терміново повернутися до "зернової угоди"

Про це повідомило видання Reuters, посилаючись на заяву речниці НАТО Оани Лунґеску.

"Президент Путін повинен припинити перетворювати продовольство на зброю і припинити свою незаконну війну проти України. Ми закликаємо Росію переглянути своє рішення і терміново поновити угоду, що дасть змогу продовольству потрапити до тих, хто його найбільше потребує", – зазначила вона.

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Окрім цього, Лунґеску також додала, що всі члени Альянсу підтримують угоду, яка була досягнута за допомогою Туреччини, зазначивши, що експорт зерна з України в її результаті допоміг знизити ціни на продовольство в усьому світі.

Також сьогодні у себе в twitter Жозеп Боррель закликав Росію скасувати своє рішення.

"Рішення Росії призупинити участь у Чорноморській угоді ставить під загрозу основний шлях експорту зерна та добрив, які вкрай необхідні для вирішення глобальної продовольчої кризи, спричиненої її війною проти України. ЄС закликає Росію скасувати своє рішення", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, російська сторона у суботу, 29 жовтня, оголосила про "призупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

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