Кулеба прокоментував піар Росії на вкраденому в України зерні

Про це він написав у своєму Твіттері,

"Піар Росії на голоді. Москва обіцяє 500 тисяч тонн зерна (найімовірніше, вкраденого в України) інших країнам протягом наступних чотирьох місяців. Але, руйнуючи зерновий коридор, росія блокує надання 2 мільйонів (!) тонн зерна Алжиру, Ємену, В’єтнаму, Бангладеш та іншим просто зараз", - заявив Кулеба.

Він наголосив на тому, що обсяг зерна, пропонований російською владою, набагато менший за той, який Кремль погрожує заблокувати в України.

Нагадаємо, російська сторона у суботу, 29 жовтня, оголосила про "призупинення" узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

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