Кулеба прокоментував піар Росії на вкраденому в України зерні
Після повідомлень про припинення участі Росії в зерновій угоді міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував заяви країни-агресорки про готовність "надати зерно бідним країнам"
Про це він написав у своєму Твіттері,
"Піар Росії на голоді. Москва обіцяє 500 тисяч тонн зерна (найімовірніше, вкраденого в України) інших країнам протягом наступних чотирьох місяців. Але, руйнуючи зерновий коридор, росія блокує надання 2 мільйонів (!) тонн зерна Алжиру, Ємену, В’єтнаму, Бангладеш та іншим просто зараз", - заявив Кулеба.
Він наголосив на тому, що обсяг зерна, пропонований російською владою, набагато менший за той, який Кремль погрожує заблокувати в України.
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Нагадаємо, російська сторона у суботу, 29 жовтня, оголосила про "призупинення" узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
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