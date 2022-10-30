Джо Байден відреагував на вихід Росії  із зернової угоди

Про це заявив президент США Джо Байден, йдеться на Bloomberg.

"Це просто обурливо. Це посилить голод", - сказав президент США Джо Байден журналістам у Делавері.

"У тому, що росіяни роблять, немає жодної заслуги. ООН уклала цю угоду, і на цьому все має закінчитися", - сказав Байден.

Нагадаємо, російська сторона у суботу, 29 жовтня, оголосила про "призупинення" узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський агресор вирішила зірвати "зернову угоду" ще у вересні

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb