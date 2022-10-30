Джо Байден відреагував на вихід Росії із зернової угоди
В світі посилиться голод, через рішення Росії заблокувати зернову угоду
Про це заявив президент США Джо Байден, йдеться на Bloomberg.
"Це просто обурливо. Це посилить голод", - сказав президент США Джо Байден журналістам у Делавері.
"У тому, що росіяни роблять, немає жодної заслуги. ООН уклала цю угоду, і на цьому все має закінчитися", - сказав Байден.
- Нагадаємо, російська сторона у суботу, 29 жовтня, оголосила про "призупинення" узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російський агресор вирішила зірвати "зернову угоду" ще у вересні
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