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Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність зернової угоди, РФ вимагає додаткових "гарантій безпеки"

1 листопада, 2022 вiвторок
01:09
війна з Росією Українське зерно

ООН не вважає, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" означає втрату нею чинності, такої ж думки Україна та Туреччина, а Росія вимагає додаткових гарантій безпеки

Про позицію ООН журналістам на брифінгу після засідання Ради Безпеки заявив заступник генсека Організації з гуманітарних питань Мартін Гриффітс, повідомляє "Європейська правда".

"Ми твердо дотримуємося думки, що Чорноморська зернова ініціатива залишається в силі, попри призупинення участі в ній Росії. Вона не припинила дію "зернової угоди" і не вийшла з неї. У РФ заявили, що призупинили участь у ній на невизначений термін. І, як результат цього, ми продовжуємо через цю ініціативу відправляти судна, які рухаються (з України); разом із Туреччиною, де це можливо, і з Україною – перевіряти ці судна", – додав Гриффітс.

Водночас заступник генсека ООН додав, що Організація, як посередник, продовжує взаємодіяти з російською стороною, щоб вирішити порушені нею питання. "Чим швидше ми можемо повністю відновити участь Росії, тим краще", – зазначив він.

Схожої думки дотримується і Туреччина, фактично вимагаючи у Росії повернутись до угоди. Міністр оборони країни Хулусі Акар під час телефонної розмови з Шойгу наголосив на необхідності відновлення функціонування "зернового коридору", повідомляє "Анадолу".

"Рішення Росії призупинити участь в ініціативі щодо постачання зерна, яка є виключно гуманітарною діяльністю та яку слід відокремлювати від конфліктних ситуацій, має бути переглянуто. Продовження дії ініціативи, яка робить великий внесок у вирішення світової продовольчої кризи та демонструє можливість врегулювання наявних проблем шляхом співпраці та діалогу, має величезне значення", - зазначив Акар.

Повну готовність до продовження експорту зерна підтвердив президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

"Підтвердили прихильність України зерновій угоді. Ми готові залишатися гарантом продовольчої безпеки. Поінформував про наслідки нової хвилі ракетного терору та ядерний шантаж РФ. Реакція миру та ООН має бути жорсткою", - написав Зеленський у Twitter.

Своєю чергою Путін заявив, що причиною призупинення участі Москви в "зерновій угоді" стала загроза з боку України, і лише в разі гарантій безпеки в Чорному морі вона може переглянути це рішення.

"Ми не говоримо, що ми припиняємо свою участь у цій операції. Ні, ми говоримо про те, що ми призупиняємо", – сказав Путін на брифінгу для журналістів, який транслювався на сайті Кремля.

"Одним з організаторів цієї роботи був генеральний секретар ООН, і співробітники ООН беруть активну участь у цій роботі, за що ми їм вдячні, безумовно. Але нехай тоді вони проведуть роботу з Україною, і Україна повинна гарантувати, що загроз для цивільних судів і для судів забезпечення Росії створюватися не буде", – додав він.

Раніше аналогічну позицію висловило й російське міністерство оборони, яка чекає від України прийняття "додаткових зобов'язань не використовувати цей маршрут у військових цілях".

Також на необхідності забезпечити отримання гарантій з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації наголосив очільник МЗС РФ Лавров у розмові з турецьким колегою Чавушоглу.

Окрім цього, він наголосив на необхідності вживання ООН та західними країнами додаткових заходів щодо реалізації пакетної угоди щодо російських добрив та сільгосппродукції.

На звинувачення Росії відразу ж відповіли в ООН, зазначивши, що жодне цивільне судно, яке перевозило збіжжя "зерновим коридором", не могло бути причетним до атаки на військові кораблі Росії, як вона це заявляє.

"Коридор – це просто лінії на карті: коли судна, які беруть участь в ініціативі, не перебувають у цьому районі, коридор не має особливого статусу. Він не забезпечує ані прикриття, ані захисту для наступальних або оборонних військових дій. Це не щит, не прикриття, не зона обмеженого доступу", – пояснив Гриффітс під час засідання Ради Безпеки ООН.

Коментуючи питання про можливе використання Україною цивільного судна як прикриття для здійснення нападу на кораблі РФ, представник ООН наголосив: "Жодне цивільне судно не було в коридорі в ніч проти 29 жовтня, коли відбулася згадана атака. І жодне цивільне судно не повідомляло про цей інцидент протягом вихідних".

  • Нагадаємо, 29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" нібито через "теракт" у Севастопольській бухті в суботу вранці. У Міноборони РФ заявили, що ціллю атаки у Севастопольській бухті стали кораблі Чорноморського флоту, які нібито були залучені у забезпеченні безпеки зернового коридору.
  • НАТО та ЄС закликають Росію терміново повернутися до "зернової угоди". А Туреччина заявила про "оптимістичні прогнози" в перемовинах з РФ про зернову угоду.

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Україна
Росія
ООН
Туреччина
зерно
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