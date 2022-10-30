Туреччина заявила про "оптимістичні прогнози" в перемовинах з РФ про зернову угоду, - Bloomberg
Туреччина розпочала переговори з РФ з приводу виходу країни з зернової угоди та зазначила, що є "оптимістичні прогнози" щодо просування перемовин вперед
Про це повідомляє Bloomberg, опираючись на слова турецького чиновника, який не має повноважень виступати публічно.
У Міноборони Туреччини заявили, що судна з зерном поки що не покидатимуть українських портів, а до 31 жовтня перевірятимуть ті кораблі, які вже встигли вийти. Країна заявила, що шукатиме шляхи розблокування зернового коридору.
Туреччина - одна з країн-гарантів виконання угоди. Остаточне закриття зернового коридору ще більше загострить продовольчу ситуацію у світі, оскільки Україна є одним з найбільших імпортерів зерна, кукурудзи та масла.
- Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про "призупинення" дії узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- 29 жовтня представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей.
- 30 жовтня Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів через дії Росії. 40 тисяч тонн пшениці, які мали надійти жителям Ефіопії, заблоковані в порту.
- Міноборони РФ заявляє, начебто українська сторона скористалася зоною безпеки та одним із суден "зернового коридору" для того щоб у суботу, 29 жовтня 2022 року, завдати ударів безпілотниками по російським військовим кораблям у Севастополі
- Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що президент Туреччини Ердоган залишився дуже незадоволеним тим, що Росія вийшла із зернової угоди.
- 30 жовтня НАТО та ЄС закликали Росію терміново повернутися до "зернової угоди".
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