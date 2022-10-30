Про це повідомляє Bloomberg, опираючись на слова турецького чиновника, який не має повноважень виступати публічно.

У Міноборони Туреччини заявили, що судна з зерном поки що не покидатимуть українських портів, а до 31 жовтня перевірятимуть ті кораблі, які вже встигли вийти. Країна заявила, що шукатиме шляхи розблокування зернового коридору.

Туреччина - одна з країн-гарантів виконання угоди. Остаточне закриття зернового коридору ще більше загострить продовольчу ситуацію у світі, оскільки Україна є одним з найбільших імпортерів зерна, кукурудзи та масла.

Російська сторона у суботу, 29 жовтня 2022 року, оголосила про "призупинення" дії узятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.

29 жовтня представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік заявив, що зернова угода врятувала від крайньої бідності 100 млн людей.

30 жовтня Україна вимушено призупинила експорт зерна з морських портів через дії Росії. 40 тисяч тонн пшениці, які мали надійти жителям Ефіопії, заблоковані в порту.

Міноборони РФ заявляє, начебто українська сторона скористалася зоною безпеки та одним із суден "зернового коридору" для того щоб у суботу, 29 жовтня 2022 року, завдати ударів безпілотниками по російським військовим кораблям у Севастополі

Речник начальника Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що президент Туреччини Ердоган залишився дуже незадоволеним тим, що Росія вийшла із зернової угоди.

30 жовтня НАТО та ЄС закликали Росію терміново повернутися до "зернової угоди".