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Україна використала "зерновий коридор" для нападу на бухту Севастополя, - Міноборони РФ

30 жовтня, 2022 неділя
15:18
війна з Росією

Українська сторона скористалася зоною безпеки та одним із суден "зернового коридору" для того щоб у суботу, 29 жовтня 2022 року, завдати ударів безпілотниками по російським військовим кораблям у Севастополі

Про це йдеться у заяві російського Міністерства оборони, оприлюдненій у неділю, 30 жовтня 2022 року.

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Підставою для такого висновку є нібито проведена росіянами "експертиза навігаційних модулів канадського виробництва, встановлених на безпілотних морських апаратах".

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"За результатами відновлення інформації з пам'яті навігаційного приймача встановлено, що запуск морських безпілотних апаратів було здійснено з узбережжя в районі міста Одеса. Надалі морські безпілотники рухалися зоною безпеки "зернового коридору", після чого змінили маршрут у напрямку російського пункту базування кораблів у Севастополі. Водночас координати руху одного з морських безпілотників вказують точку старту в морській акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі", - зазначає Міноборони РФ.

"На думку фахівців, це може свідчити про запуск цього апарату з борту одного з цивільних суден, зафрахтованих Києвом або його західними покровителями для вивезення сільськогосподарської продукції з морських портів України", - підсумовується у заяві.

  • Ранком 29 жовтня безпілотники різного типу (надводні та підводні) атакували й пошкодили, як стверджує із посиланням на власні джерела український військовий журналіст Андрій Цаплієнко, щонайменше три російські кораблі-ракетоносії "калібрів".
  • Росія назвала цю подію "терактом" й звинуватила у тому, що сталося, Україну та Велику Британію. Мовляв, українці діяли спільно із "британськими фахівцями", які начебто також стоять за підривом обох гілок газопроводу "Північний потік" на Балтійському морі.
  • Окрім того, РФ в односторонньому порядку призупинила свою участь у багатосторонній "зерновій угоді", таким чином більше не гарантуючи безпеку експорту зернових з підконтрольних Україні портів Чорного моря.
  • 30 жовтня український міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив при вимушену зупинку вивезення українського зерна морським шляхом.

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Одеса
Крим
російська армія
Канада
зерно
фейк
зернові
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